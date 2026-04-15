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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Figura de la Selección de Francia se pierde el Mundial - Foto: AFP
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Selección de Francia

Estrella francesa se perderá el Mundial 2026; se lesionó en la Champions y estará nueve meses fuera

abril 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
El técnico Didier Deschamps se solidarizó con el jugador, que se perderá el certamen mundialista tras una fuerte lesión.

Primera baja sensible para la selección de Francia de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, tras conocerse la lesión del joven delantero Hugo Ekitiké.

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El atacante de 23 años salió lesionado el pasado martes 14 de abril, en el juego de su equipo, el Liverpool, ante el PSG, en el juego de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Cuando el encuentro había superado la media hora de la primera parte, Ekitiké, entre lágrimas, el jugador tuvo que ser sustituido. El francés sintió un fuerte dolor en su pie derecho tras un mal movimiento al momento de disputar el balón, lo cual le impidió continuar dentro del terreno de juego.

Aunque su equipo, el Liverpool, no ha entregado un parte médico oficial sobre la magnitud de la lesión del jugador, el diario L’Equipe de Francia indicó que el delantero sufrió la rotura del tendón de Aquiles, lo cual lo aleja de las canchas durante esta temporada, apagando su sueño mundialista.

Mensaje de Deschamps para Ekitiké

Aunque la Federación Francesa de Fútbol no confirmó qué tipo de lesión padece el joven atacante, por medio de un comunicado el entrenador del combinado francés, Didier Deschamps, se solidarizó con Hugo Ekitiké, quien confirmó que se perderá la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

"Hugo sufrió una grave lesión el martes por la noche contra el PSG. Lamentablemente, la gravedad de su lesión le impedirá terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial. Hugo es uno de los diez jóvenes jugadores que han debutado con la selección nacional en los últimos meses. Se había integrado perfectamente al grupo, tanto dentro como fuera del campo”, indicó el técnico por medio del oficio publicado en el portal web de la FFF.

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Asimismo, en nombre de la selección de Francia, Deschamps en este difícil momento, para el atacante de los ‘Reds’.

"Esta lesión es un duro golpe para él, obviamente, pero también para la selección francesa. Su decepción es inmensa. Hugo se recuperará, estoy seguro. Quería expresarle todo mi apoyo, así como el de todo el cuerpo técnico. Sabemos que estará al 100% con la selección francesa y todos pensamos en él”, sentenció el seleccionador.

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