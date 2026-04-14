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Martes, 14 de abril de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado sobre Delcy Rodríguez: "Ella es el caos, es la oscuridad y es el pasado; si algo representa es todo menos estabilidad"

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Por otra parte, Machado llamó este martes a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela.

En entrevista para el medio español El Debate, publicada este 14 de abril, la líder de la democracia en Venezuela y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, abordó varios de los aspectos críticos sobre la transición política en su país tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero del año en curso.

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Entre esos temas, la fundadora del partido político Vente Venezuela se refirió a la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

"La señora Rodríguez no ha dejado de estar en el poder. Estaba en el poder antes del 3 de enero y sigue estando ahorita, obviamente, en una posición muy diferente", mencionó Machado.

"Antes era una parte esencial de un sistema criminal, represivo y corrupto. Ahora está condicionada a una serie de restricciones que se le imponen desde afuera y le recuerdan continuamente las consecuencias de no cumplirlas", acotó.

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Posteriormente, la apodada 'dama de hierro', sostuvo: "Ella es el caos, ella es la oscuridad y ella es el pasado. Representa esas tres cosas y, por lo tanto, todos los que queremos avanzar y queremos que Venezuela pueda tener seguridad, estabilidad, inversiones, prosperidad y desde luego libertad, sabemos que eso solo es posible llevando adelante un proceso en el cual se respete la voluntad de la gente, la soberanía popular".

Machado, por otra parte, que fue consultada sobre si está dispuesta a presentarse a unas eventuales elecciones presidenciales contra Delcy Rodríguez, respondió: "No sabemos si ella estará o no estará en ese momento en Miraflores".

"Imagínate dónde estábamos hace tres meses, ¿no? ¡Las cosas como cambian! Lo que puedo decir es que si algo representa la señora Rodríguez es todo menos estabilidad", añadió.

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Machado, en otro orden de ideas, llamó este martes en una entrevista con AFP y en medio de una visita a Francia a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela.

"La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que, ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró.

Machado abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin "vinculación política", y por actualizar el registro, ya que "el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos", como los que salieron del país.

La líder venezolana escapó en diciembre pasado de su país natal para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar y aunque aseguró que lo hará "pronto", se negó a confirmar una fecha exacta.

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