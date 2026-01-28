EE. UU. ofrece recompensa por ataque que dejó 13 policías muertos y destruyó un helicóptero estadounidense

Este miércoles el programa Rewards For Justice (RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa relacionada con el atentado ocurrido el 21 de agosto de 2025, cuando fue lanzado un artefacto explosivo improvisado (IED) contra helicóptero UH.60 Black Hawk.

Cabe recordar que en la aeronave se movilizaban 13 agentes de la policía Nacional de Colombia, quienes murieron tras el ataque mientras participaban en una operación de erradicación de cultivos de coca en la región del Bajo Cauca.

“Mientras el equipo abordaba la aeronave pilotada por la PNC, se detonó un artefacto explosivo improvisado (AEI) oculto, lo que destruyo el helicóptero, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, causo la muerte de 13 miembros de la PNC y dejó heridos a cuatro agentes más”, detalló el comunicado oficial.

El programa RFJ ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar o capturar a los responsables del atentado. En el comunicado, las autoridades estadounidenses difundieron los canales oficiales a través de los cuales la ciudadanía puede aportar datos de manera confidencial.

No obstante, según el documento, Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá Córdoba”, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)se habría atribuido la responsabilidad el ataque en una entrevista concedida a un medio colombiano.

Asimismo, se indicó que el atentado fue ejecutado por el Frente 36 del EMBF, una facción de las disidencias de las FARC, organización que el Gobierno de Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera en diciembre del 2021.