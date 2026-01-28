"Tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas": Petro vuelve a hablar de la captura de Maduro previo a encuentro con Trump

Este miércoles, durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe (CAF), el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó la captura de Maduro y habló sobre el encuentro que sostendrá con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro, digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir”, afirmó.

Según Petro, el aumento del narcotráfico no es un tema regional, sino “mundial y universal”, ejecutado por mafias no solo colombianas o latinoamericanas, sino por “una multinacional internacional”, la cual considera que se debe “combatir si se juntan inteligencias".

La propuesta de Petro para combatir la producción de drogas en la región es crear un “pacto contra las mafias, basado en un pacto por la vida y la libertad”.

Le propuso, además a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de las tensiones por la imposición recíproca de aranceles entre sus países, un diálogo que tendría, según indicó, una mediación del presidente Donald Trump con quien se reunirá el próximo 3 de febrero.

Las energías limpias es otro de los temas que dijo que va a entablar con Washington, y dentro del “pacto” que propone, pues considera que se deben aprovechar y cuidar los recursos que tiene la región y no hacerlo sobre “el petróleo y el carbón, como en Europa vendrán guerras mundiales”.

“Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad, a ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es el ‘pacto de las Américas por la vida y la libertad'”, sentenció.

En su discurso, Petro además sostuvo que, para afrontar las diferentes problemáticas que se viven en el continente y en la región, se debe “realizar una alianza total de inteligencia, de cerebros libres, pero interculturalmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las americanas”.