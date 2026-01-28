NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"Tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas": Petro vuelve a hablar de la captura de Maduro previo a encuentro con Trump

enero 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro en discurso de la CAF - Foto: AFP
Gustavo Petro en discurso de la CAF - Foto: AFP
Petro, además, en su intervención en el foro de CAF, le propuso a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un diálogo en medio de las tensiones por la imposición recíproca de aranceles entre sus países.

Este miércoles, durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe (CAF), el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó la captura de Maduro y habló sobre el encuentro que sostendrá con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro, digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir”, afirmó.

Según Petro, el aumento del narcotráfico no es un tema regional, sino “mundial y universal”, ejecutado por mafias no solo colombianas o latinoamericanas, sino por “una multinacional internacional”, la cual considera que se debe “combatir si se juntan inteligencias".

o

La propuesta de Petro para combatir la producción de drogas en la región es crear un “pacto contra las mafias, basado en un pacto por la vida y la libertad”.

Le propuso, además a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de las tensiones por la imposición recíproca de aranceles entre sus países, un diálogo que tendría, según indicó, una mediación del presidente Donald Trump con quien se reunirá el próximo 3 de febrero.

Las energías limpias es otro de los temas que dijo que va a entablar con Washington, y dentro del “pacto” que propone, pues considera que se deben aprovechar y cuidar los recursos que tiene la región y no hacerlo sobre “el petróleo y el carbón, como en Europa vendrán guerras mundiales”.

“Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad, a ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es el ‘pacto de las Américas por la vida y la libertad'”, sentenció.

En su discurso, Petro además sostuvo que, para afrontar las diferentes problemáticas que se viven en el continente y en la región, se debe “realizar una alianza total de inteligencia, de cerebros libres, pero interculturalmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las americanas”.

Temas relacionados:

Foro Económico Internacional CAF

Gustavo Petro

CAF

Donald Trump

Encuentro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Donald Trump en Maryland (EE. UU.) - Foto AFP
Donald Trump

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre