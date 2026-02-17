NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

febrero 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
La FCF estaría adelantando un itinerario para el equipo “Tricolor” previo a su participación en el certamen mundialista.

La selección Colombia participará en su séptima Copa del Mundo, tras haber alcanzado su clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas, donde logró el tercer lugar.

o

Ahora con la mirada puesta en el certamen mundialista, se ha conocido que la Federación Colombiana de Fútbol estaría adelantando un itinerario para el equipo “Tricolor”, en el cual se encontrarían la ciudad y las fechas tentativas para el juego de despedida del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo colombiano Cesar Augusto Londoño, el último partido del conjunto cafetero antes de emprender su viaje rumbo a territorio norteamericano será a finales del mes de mayo en la capital colombiana, en el estadio El Campín, siempre y cuando la grama de este se encuentre en óptimas condiciones.

“Partido de despedida en Bogotá el 29 de mayo (si hay cancha)”, indicó Londoño por medio de su cuenta de X.

Recordemos que la grama del estadio El Campín se encuentra en un plan de recuperación con la finalidad de mejorar las condiciones del césped, que se ha visto afectado ante los frecuentes conciertos y eventos de entrenamiento que se han realizado en este escenario deportivo.

De llegarse a confirmar a Bogotá como la ciudad en la que se despedirá la selección Colombia, esta se convertiría en la tercera ocasión que la capital colombiana acoge el último juego de la Tricolor previo a una Copa del Mundo; recordemos que ya lo hizo para Brasil 2014 y Rusia 2018.

o

Asimismo, Cesar Augusto Londoño también dio a conocer que el próximo 24 de febrero se espera la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Alejandro Domínguez, máximo dirigente de la Conmebol, en la inauguración de la nueva sede de la FCF en Barranquilla.

De igual manera, indicó que en California se tiene previsto que la “Tricolor” dispute su último juego amistoso entre el 7 y 8 de junio, con rival por definirse. Entre tanto, el arribo a Guadalajara, donde la selección se hospedará en la fase de grupos, se dará el 11 del mismo mes.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Copa del Mundo

Néstor Lorenzo

Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Deportes

Ver más
Naomi Osaka y Sorana Cirstea. (EFE)
Abierto de Australia

La tenista Naomi Osaka se disculpó por tenso intercambio de palabras en saludo en la red con su oponente Sorana Cirstea: lo que se supo de la situación

Jugadoras selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

Selecciones femeninas de Colombia y Venezuela Sub-20 buscan la gloria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay

Imane Khelif, campeona olímpica de boxeo en 2024 - Foto: EFE
Imane Khelif

La boxeadora argelina Imane Khelif revela que se sometió a un tratamiento hormonal antes de los Juegos Olímpicos París 2024

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Lula da Silva | Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

Lula da Silva le pide a Trump en Foro organizado por CAF que permita que Venezuela "pueda saber cuidar de su soberanía"

Imagen de Júpiter tomada por la JunoCam en 2021 - Foto AFP
Planetas

Descubren que el planeta más grande de nuestro sistema solar realmente no es tan enorme como se pensaba

Naomi Osaka y Sorana Cirstea. (EFE)
Abierto de Australia

La tenista Naomi Osaka se disculpó por tenso intercambio de palabras en saludo en la red con su oponente Sorana Cirstea: lo que se supo de la situación

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Aeropuerto Internacional de Maiquetía - Foto: EFE
Vuelos

Agencia Europea de Seguridad Aérea retira alerta para no volar a Venezuela lanzada tras la operación que derivó en la captura de Maduro

Régimen de Venezuela - EFE
Regimen chavista

"El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se está comportando como si fuera el perrito de Donald Trump": Mario Díaz-Balart sobre situación en Venezuela tras captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre