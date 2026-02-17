Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

La selección Colombia participará en su séptima Copa del Mundo, tras haber alcanzado su clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas, donde logró el tercer lugar.

Ahora con la mirada puesta en el certamen mundialista, se ha conocido que la Federación Colombiana de Fútbol estaría adelantando un itinerario para el equipo “Tricolor”, en el cual se encontrarían la ciudad y las fechas tentativas para el juego de despedida del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo colombiano Cesar Augusto Londoño, el último partido del conjunto cafetero antes de emprender su viaje rumbo a territorio norteamericano será a finales del mes de mayo en la capital colombiana, en el estadio El Campín, siempre y cuando la grama de este se encuentre en óptimas condiciones.

“Partido de despedida en Bogotá el 29 de mayo (si hay cancha)”, indicó Londoño por medio de su cuenta de X.

Recordemos que la grama del estadio El Campín se encuentra en un plan de recuperación con la finalidad de mejorar las condiciones del césped, que se ha visto afectado ante los frecuentes conciertos y eventos de entrenamiento que se han realizado en este escenario deportivo.

De llegarse a confirmar a Bogotá como la ciudad en la que se despedirá la selección Colombia, esta se convertiría en la tercera ocasión que la capital colombiana acoge el último juego de la Tricolor previo a una Copa del Mundo; recordemos que ya lo hizo para Brasil 2014 y Rusia 2018.

Asimismo, Cesar Augusto Londoño también dio a conocer que el próximo 24 de febrero se espera la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Alejandro Domínguez, máximo dirigente de la Conmebol, en la inauguración de la nueva sede de la FCF en Barranquilla.

De igual manera, indicó que en California se tiene previsto que la “Tricolor” dispute su último juego amistoso entre el 7 y 8 de junio, con rival por definirse. Entre tanto, el arribo a Guadalajara, donde la selección se hospedará en la fase de grupos, se dará el 11 del mismo mes.