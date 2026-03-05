El colombiano Luis Suárez se ve envuelto en un gran escándalo en Portugal al ser acusado por el presidente del Porto de llamar "ladrón" a un árbitro

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se encuentra protagonizando un fuerte escándalo en Portugal en donde es acusado de arremeter contra un árbitro del reciente partido que enfrentó.

Durante la victoria 1-0 del Sporting ante el Porto, un partido en el que el artillero cafetero brilló al anotar el único tanto del encuentro, su rendimiento se ha visto opacado tras ser acusado de llamar "ladrón" al juez central Claúdio Pereira.

Todo se habría dado tras el pitazo final, momento en el que según el presidente del Porto, André Villas-Boas, el jugador llamó "ladrón" al árbitro.

El directivo del club, por el que han pasado varios colombianos como James Rodríguez, Falcao García y Luis Díaz, explicó que todo quedó grabado en las cámaras del partido.

El dirigente de los 'Dragones' recordó, en entrevista con el medio A Bola, que cuando era jugador fue sancionado por hacer un gesto similar como castigo durante un partido en el fútbol chino, por lo tanto, quiere saber si "Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino".

La acusación no solo se dio por parte del presidente del club, sino que el entrenador del equipo Francesco Farioli dijo que Suárez hizo gestos que con los que claramente llaman a Pereira "ladrón".

Por su parte, el presidente del Sporting de Lisboa, Fedrico Varandas, manifestó al mismo diario A Bola que Villas-Boas es "un mentiroso y un cobarde".

"Vive bien del fútbol, es un mentiroso, pero es demasiado pequeño para la entidad y el club que dirige (...) No tiene ninguna dimensión ética, ni él ni sus amigos; algunos están aquí y otros en la sombra", añadió.

El presidente del club para el que juega el colombiano sentenció: "Ahora va a haber un partido Stuttgart-FC Porto y le planteo un reto: que haga lo mismo que él".

De confirmarse que Luis llamó "ladrón" al árbitro, recibiría una sanción en la que se perdería entre 4 a 8 partidos.

Esto afectaria su gran rendimiento, el cual lo pone como uno de los mejores delanteros de la temporada actual en Portugal, en donde ha logrado destacar. Desde su llegada al Sporting, el samario ha anotado un total de 30 goles en los 38 partidos que ha disputado.