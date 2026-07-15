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Programa: Club de Prensa

EEUU vigila a Petro: legisladores exigen una transición de poderes democrática en el Capitolio

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La senadora republicana María Elvira Salazar lidera en el Congreso de Estados Unidos una sesión clave sobre el futuro político en Colombia de cara al cambio de gobierno que se aproxima para la nación sudamericana. Durante la audiencia, varios legisladores han incitado a la administración saliente de Gustavo Petro a que reconozca el resultado electoral del pasado 21 de junio.

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