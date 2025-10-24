NTN24
Petro en Lista Clinton

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC": presidente Petro reacciona a sanciones de Estados Unidos

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
El Departamento del Tesoro precisó que la acción se toma conforme a una orden ejecutiva que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció mediante su cuenta en X al reciente anuncio del Gobierno de Estados Unidos en el que se confirma que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno (congresista republicano de Estados Unidos) se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, expresó el mandatario.

o

Petro aseguró que su defensa en el caso, en Estados Unidos, será liderada por el abogado Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, sostuvo.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó el mandatario en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. informó este viernes mediante una nota de prensa que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

El Departamento precisó que la acción se toma conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas.

“Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo. La cocaína de Colombia suele ser adquirida por los carteles mexicanos, que luego la introducen en los Estados Unidos por la frontera sur. Es una sustancia controlada que representa una grave amenaza de drogas para los EE. UU., a pesar de la reciente comparación ligera de Gustavo Petro entre el uso de esta droga y el whisky”, consideró el Departamento.

Para Washington Gustavo Petro ha otorgado beneficios a organizaciones de narcoterroristas bajo el paraguas de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, que han llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína.

