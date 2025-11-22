NTN24
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Economía

Nuevos datos económicos en México: ¿parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Expertos analizaron en Mesa de Periodistas la debilidad económica estructural, incertidumbre por reformas al poder judicial y efectos de políticas energéticas en inversión extranjera en México.

México concluye 2025 con dos lecturas económicas profundamente contrastantes. Mientras el gobierno celebra haber evitado la recesión y mantener estables los mercados, analistas advierten sobre un crecimiento inferior al 1% y una inversión pública en mínimos históricos que comprometen el futuro del país.

El periodista y columnista Marco Mares señala que "estamos viviendo una situación de crecimiento económico muy débil", con apenas 0.5% proyectado para el año.

"Desafortunadamente para México, desafortunadamente para los mexicanos, estamos viviendo una situación de crecimiento económico muy débil. Para el sexenio actual, incluso el Banco de México lo ha considerado como un ciclo o un periodo de atonía económica", afirmó.

o

La inversión extranjera directa alcanzó 41 mil millones de dólares, aunque el 90% corresponde a reinversiones en lugar de capital nuevo. Esta tendencia refleja la cautela de inversionistas internacionales ante la incertidumbre generada por reformas estructurales en sectores clave.

En ese sentido, el periodista Alberto Bello identificó políticas públicas que "en vez de generar crecimiento han generado estancamiento de una manera absolutamente gratuita". Mencionó específicamente las políticas aeronáutica, agrícola, de telecomunicaciones y energética como áreas donde "se hicieron muchas cosas sin pensarlas bien".

o

En el sector energético, la búsqueda de soberanía energética ha generado resultados contraproducentes. Bello explicó que "lo que llamamos soberanía energética, en realidad lo que está haciendo es que estamos necesitados en energía de todo tipo".

