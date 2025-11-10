Se entregó segundo sospechoso del asesinato de estudiante de Los Andes tras fiesta de disfraces en Bogotá

El segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de las Universidad de Los Andes de Bogotá, se entregó este lunes a la Fiscalía de Cartagena, luego de 10 días de los hechos que fueron registrados por una cámara de seguridad en el nororiente de la capital.

Moreno fue víctima durante la madrugada del 31 de octubre de un homicidio en el que se vieron implicados Juan Carlos Suárez Ortiz, exestudiante de la misma Universidad que fue capturado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad luego de la tragedia, y Ricardo González, también estudiante de Los Andes, quien se entregó este lunes.

González es el segundo presunto asesino de Moreno y habría logrado evadir a las autoridades luego del video que circuló desde ese momento en redes sociales y en varios medios de comunicación en el que se observa el momento exacto en el que González impacta fuertemente con su pierna a Moreno.

Las patadas y demás golpes —luego de una fiesta en una discoteca durante una celebración por Halloween— habrían sido los que determinaron el deceso de Moreno, a falta de una confirmación oficial por parte de las entidades encargadas.

Un juez de la República de Colombia había emitido un proceso judicial contra González luego de que el video revelara su identidad, por lo que el sindicado acudió hasta este lunes específicamente a la URI de Canapote, en la ciudad caribeña del departamento de Bolívar.

Se trata de un hecho que generó una gran indignación entre la ciudadanía en medio de una escalada de la violencia en el país, que ha visto amenazada su seguridad principalmente en territorios como Antioquia y Valle del Cauca.

Las autoridades continúan sus investigaciones respecto a lo sucedido en aquella madrugada para determinar los hechos que generaron que Moreno perdiera su vida a causa de lo que pareció ser una riña que se originó durante la festividad.

El homicidio, por demás, fue comparado por varios internautas con el de otro estudiante de la misma Universidad, Luis Andrés Colmenares, quien falleció en 2010 en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween en la reconocida Zona T de la ciudad.