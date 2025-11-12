NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
DT. del Real Madrid Femenino destaca las habilidades de Linda Caicedo - Foto: AFP
DT. del Real Madrid Femenino destaca las habilidades de Linda Caicedo - Foto: AFP
Linda Caicedo

El técnico del Real Madrid femenino destaca la capacidad de adaptabilidad que tiene Linda Caicedo para jugar en diferentes posiciones

noviembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
La futbolista colombiana es una de las actuales protagonistas del conjunto blanco en la actual temporada, tanto en la liga como en la Champions.

El director técnico del Real Madrid femenino, Pau Quesada, se refirió a la delantera Linda Caicedo, a quien le destacó su habilidad y capacidad de adaptación que tiene la colombiana para acomodarse dentro de la cancha, según las condiciones de cada encuentro, aportando significativamente al equipo.

o

Finalizado el encuentro válido por la tercera fecha de la Champions League, en el que las Vikingas empataron 1 a 1 ante el Paris FC, el entrenador del conjunto blanco destacó el trabajo de la futbolista de la selección Colombia.

“Es muy trabajadora y humilde; es muy fácil hablar con ella de fútbol”, señaló Pau Quesada, frente a las indicaciones que constantemente le da Caicedo tanto en los entrenamientos como en los juegos oficiales.

Un claro ejemplo de esto se evidenció en el juego del Real Madrid ante el conjunto parisino, en el que la colombiana venía jugando por la banda y su entrenador le solicitó que jugara por dentro, acción que se ejecutó tras el ingreso de la también delantera Athenea del Castillo, sobre los 58 minutos del encuentro.

“Hablamos con ella y le expliqué la idea de situarla más por dentro; ella se mostró dispuesta e hizo muchas preguntas; tiene mucho talento e inteligencia para poder verlo y adaptarse. De eso no estamos dando cuenta todos”, manifestó Quesada sobre Linda Caicedo.

Esto habla muy bien del talento y profesionalismo que tiene la oriunda de Cali para acatar órdenes y adaptarse de la mejor manera a las condiciones y necesidades de cada partido.

¿Cómo va el Real Madrid Femenino en la Liga de Naciones?

Las Vikingas suman un total de siete puntos en tres salidas en la Champions League Femenina, en la cual igualó ante el Paris RC y venció a equipos como el AS Roma de Italia y el PSG de Francia.

o

Con siete unidades, el conjunto español se encuentra en la quinta casilla, en una tabla que comandan el Barcelona, OL Lyonnes y el Manchester United, con nueve puntos.

Temas relacionados:

Linda Caicedo

Real Madrid

Champions League

Colombiana

Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

