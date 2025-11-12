El técnico del Real Madrid femenino destaca la capacidad de adaptabilidad que tiene Linda Caicedo para jugar en diferentes posiciones

El director técnico del Real Madrid femenino, Pau Quesada, se refirió a la delantera Linda Caicedo, a quien le destacó su habilidad y capacidad de adaptación que tiene la colombiana para acomodarse dentro de la cancha, según las condiciones de cada encuentro, aportando significativamente al equipo.

Finalizado el encuentro válido por la tercera fecha de la Champions League, en el que las Vikingas empataron 1 a 1 ante el Paris FC, el entrenador del conjunto blanco destacó el trabajo de la futbolista de la selección Colombia.

“Es muy trabajadora y humilde; es muy fácil hablar con ella de fútbol”, señaló Pau Quesada, frente a las indicaciones que constantemente le da Caicedo tanto en los entrenamientos como en los juegos oficiales.

Un claro ejemplo de esto se evidenció en el juego del Real Madrid ante el conjunto parisino, en el que la colombiana venía jugando por la banda y su entrenador le solicitó que jugara por dentro, acción que se ejecutó tras el ingreso de la también delantera Athenea del Castillo, sobre los 58 minutos del encuentro.

“Hablamos con ella y le expliqué la idea de situarla más por dentro; ella se mostró dispuesta e hizo muchas preguntas; tiene mucho talento e inteligencia para poder verlo y adaptarse. De eso no estamos dando cuenta todos”, manifestó Quesada sobre Linda Caicedo.

Esto habla muy bien del talento y profesionalismo que tiene la oriunda de Cali para acatar órdenes y adaptarse de la mejor manera a las condiciones y necesidades de cada partido.

¿Cómo va el Real Madrid Femenino en la Liga de Naciones?

Las Vikingas suman un total de siete puntos en tres salidas en la Champions League Femenina, en la cual igualó ante el Paris RC y venció a equipos como el AS Roma de Italia y el PSG de Francia.

Con siete unidades, el conjunto español se encuentra en la quinta casilla, en una tabla que comandan el Barcelona, OL Lyonnes y el Manchester United, con nueve puntos.