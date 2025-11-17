"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

El departamento de Estado de EE. UU. reveló nueva información sobre la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera; en declaraciones a NTN24, un alto funcionario detalló las razones que llevaron al secretario de Estado, Marco Rubio, a tomar esta contundente decisión, esta medida llega en un momento crucial.

El presidente Donald Trump afirmó que "podría haber discusiones" con el régimen venezolano, después de que Nicolás maduro dijera estar dispuesto a hablar. Todo esto, mientras continúa el creciente despliegue militar estadounidense en el caribe.

Eric Rojo, coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos y analista político militar, habló en La Tarde de NTN24 acerca del despliegue militar en el Caribe y en el Pacifico y también sobre la posibilidad de diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro; aseveró que el mandatario estadounidense le pedirá al líder del régimen que se retire.

“La flotas de Estados Unidos están en muchas partes del mundo así que tenerlos en el Pacífico o en el Caribe no cuesta un dólar más, son militares activos que tienen que estar en capacitación constante, ahora hacen una misión estratégica importante que es alborotar a Maduro, hacerlo hablar y si él le dice al presidente Trump que quiere hablar con él lo va a aceptar igual que lo ha hecho con otros sátrapas en el mundo para lograr la paz a pesar de que el mandato de Maduro es no reconocido e ilegítimo. La especulación da a lugar a muchas cosas, pero no va a pasar nada”, aseveró el experto.