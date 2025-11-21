NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Colombia

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Disidencias de las FARC
Disidencias de las FARC
El documento obtenido por NTN24 expone que durante las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre finales de 2023 y julio de 2024, Mordisco aprovechó el cese al fuego para fortalecer su estructura criminal.

Un informe de inteligencia obtenido en exclusiva por la Unidad de Investigación del programa La Noche revela la estrategia de expansión y el dossier criminal de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado uno de los narcocriminales más peligrosos de Colombia y cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC.

El documento expone que durante las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre finales de 2023 y julio de 2024, Mordisco aprovechó el cese al fuego para fortalecer su estructura criminal.

En abril de 2023, el cabecilla "direccionó el desarrollo de plena unidad de consolidación de los esfuerzos del comandante Gentil Duarte en el sector de Casa Roja de las Sabanas del Yarí, Caquetá, donde aprobaron iniciar los diálogos de paz con el Gobierno Nacional y reorganizar el grupo armado ilegal", según el informe.

La estructura actual bajo el mando de Mordisco cuenta con 3.279 integrantes distribuidos en bloques: 1.570 en el bloque occidental, 230 en el central y 187 en la región del Amazonas.

El informe también señala que Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores de edad en Colombia. De los 625 niños y adolescentes reclutados el año pasado según la Defensoría, este criminal es responsable del 41% de estos casos.

Al respecto, Rosi Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, denunció las amenazas permanentes que reciben de personas que se identifican como parte de la estructura de Mordisco.

o

"Hemos sido víctimas en el marco del desplazamiento forzado, el desarraigo desde los territorios, el tener que dejar nuestras tierras, nuestra ancestralidad por este conflicto armado", señaló Pérez.

“Son constantes las amenazas en mi contra y también a mi núcleo familiar”, agregó.

La líder social explicó el sistema de control territorial implementado por estos grupos. "Se exige un carnet que, por parte de los grupos armados para poderse movilizar en los territorios, como también existe el tema de que en algún momento se colocan toques de queda”, dijo.

Según Pérez, "es más importante que lleve el carnet, así no lleve la cédula" y quien no lo porte recibe sanciones o un llamado de atención.

Por su parte, Sebastián Velázquez, analista en temas de seguridad, caracterizó la situación como "un paraestado completo" que opera mediante un sistema de carnetización obligatoria.

Según Velázquez, estos documentos "no son gratuitos, tienen un costo de 80 mil pesos y las comunidades tienen que pagar esta extorsión para poder movilizarse, o si no, viven en un confinamiento permanente".

El experto explicó que este mecanismo sirve para "garantizar que nadie extraño a la comunidad en el Cauca se pueda desplazar".

Temas relacionados:

Colombia

FARC

Petro

Negociaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Océano Pacífico

México no logró rescatar al único sobreviviente de último ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas en el Pacífico

Narcolancha / FOTO: EFE
Narcotráfico en Venezuela

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic en la final del ATP 250 de Atenas - Foto EFE
Tenis

La razón por la que Djokovic se retiró del ATP Finals pese a haber ganado su título 101 en Atenas

Luis Díaz y James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El divertido video que protagonizaron James Rodríguez y Luis Díaz para promocionar la nueva camiseta que usará Colombia en el Mundial de 2026

Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Océano Pacífico

México no logró rescatar al único sobreviviente de último ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas en el Pacífico

Narcolancha / FOTO: EFE
Narcotráfico en Venezuela

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Lula da Silva - Foto: AFP
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Cartel de Los Soles

Designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Internacional otorga al presidente Trump autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas, asegura analista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre