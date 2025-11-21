Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Un informe de inteligencia obtenido en exclusiva por la Unidad de Investigación del programa La Noche revela la estrategia de expansión y el dossier criminal de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado uno de los narcocriminales más peligrosos de Colombia y cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC.

El documento expone que durante las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre finales de 2023 y julio de 2024, Mordisco aprovechó el cese al fuego para fortalecer su estructura criminal.

En abril de 2023, el cabecilla "direccionó el desarrollo de plena unidad de consolidación de los esfuerzos del comandante Gentil Duarte en el sector de Casa Roja de las Sabanas del Yarí, Caquetá, donde aprobaron iniciar los diálogos de paz con el Gobierno Nacional y reorganizar el grupo armado ilegal", según el informe.

La estructura actual bajo el mando de Mordisco cuenta con 3.279 integrantes distribuidos en bloques: 1.570 en el bloque occidental, 230 en el central y 187 en la región del Amazonas.

El informe también señala que Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores de edad en Colombia. De los 625 niños y adolescentes reclutados el año pasado según la Defensoría, este criminal es responsable del 41% de estos casos.

Al respecto, Rosi Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, denunció las amenazas permanentes que reciben de personas que se identifican como parte de la estructura de Mordisco.

"Hemos sido víctimas en el marco del desplazamiento forzado, el desarraigo desde los territorios, el tener que dejar nuestras tierras, nuestra ancestralidad por este conflicto armado", señaló Pérez.

“Son constantes las amenazas en mi contra y también a mi núcleo familiar”, agregó.

La líder social explicó el sistema de control territorial implementado por estos grupos. "Se exige un carnet que, por parte de los grupos armados para poderse movilizar en los territorios, como también existe el tema de que en algún momento se colocan toques de queda”, dijo.

Según Pérez, "es más importante que lleve el carnet, así no lleve la cédula" y quien no lo porte recibe sanciones o un llamado de atención.

Por su parte, Sebastián Velázquez, analista en temas de seguridad, caracterizó la situación como "un paraestado completo" que opera mediante un sistema de carnetización obligatoria.

Según Velázquez, estos documentos "no son gratuitos, tienen un costo de 80 mil pesos y las comunidades tienen que pagar esta extorsión para poder movilizarse, o si no, viven en un confinamiento permanente".

El experto explicó que este mecanismo sirve para "garantizar que nadie extraño a la comunidad en el Cauca se pueda desplazar".