Posponen hasta febrero la audiencia del 'Pollo' Carvajal en Estados Unidos

La audiencia del exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo el 'Pollo' Carvajal, en Estados Unidos, fue pospuesta nuevamente, debido a la solicitud realizada por la Fiscalía con el consentimiento de la defensa.

La decisión tomada por el juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, detalla que será reprogramada para el 23 de febrero de 2026 y podrá desarrollarse de manera continua hasta su conclusión.

El 'Pollo' Carvajal fue extraditado en 2022 desde España a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y estructuras del Estado venezolano para ingresar toneladas de drogas a territorio estadounidense. Además se profundiza su participación en el llamado Cartel de Los Soles.

La audiencia evaluará las pruebas, implicados y testigos para determinar factores agravantes o atenuantes antes de la sentencia.

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera al supuesto Cartel de Los Soles, que sostiene lidera Nicolás Maduro, lo que anticipa una nueva fase de presión contra Venezuela en medio de llamados al diálogo.

Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.

"Son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio", dijo el secretario Marco Rubio, que encabeza el ala dentro del gobierno de Donald Trump que llama al uso de la fuerza contra Venezuela.