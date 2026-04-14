"Dejo el fusil y tomo el arado": la indignante reacción de Padrino López tras su designación como ministro de Agricultura del régimen de Venezuela

En sus redes sociales, el sancionado militar del régimen venezolano Vladimir Padrino López reaccionó con un indignante mensaje a su designación como nuevo ministro de Agricultura, días después de que Delcy Rodríguez lo destituyera de su cargo en el Ministerio de Defensa.

"Dejo el fusil y tomo el arado, tal como lo expresaba el Gran Mariscal de Ayacucho: ‘lo mejor que puede hacer un soldado, después de defender a su país, es cultivar la tierra’", escribió, argumentando que "es la misma causa, defendida desde un frente distinto".

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El pasado 18 de marzo, Rodríguez anunció la salida de Padrino López del ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

Aunque en ese entonces, la encargada del régimen no precisó las causas de la destitución, dijo que esperaba que Padrino asumiera "con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

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Actualmente, Estados Unidos mantiene activa una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del militar a quien acusa de "conspiración para distribuir cocaína".

Además, se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de Estados Unidos.