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Viernes, 17 de abril de 2026
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Medio Oriente

Comando Central muestra cómo un destructor de Estados Unidos obliga a un buque mercante a regresar a un puerto iraní en medio del bloqueo

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
USS Rafael Peralta (DDG 115) - AFP
USS Rafael Peralta (DDG 115) - AFP
Las fuerzas de Estados Unidos han logrado con la medida detener el comercio económico del régimen que ingresa y sale por mar, según reportes del Centcom.

El Comando Central de Estados Unidos publicó un video en el que se observa cómo un destructor de Estados Unidos obliga a un buque mercante a regresar a un puerto iraní.

En la grabación se muestra cómo el personal a bordo del buque da órdenes y dirige al buque mercante para que regrese a un puerto iraní mientras hace cumplir el bloqueo de Washington.

Según el Centcom, la operación ocurrió el 17 de abril a bordo del poderoso destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115).

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“Desde el inicio del bloqueo, 19 buques han cumplido con las indicaciones de las fuerzas de EE. UU. para dar la vuelta y regresar a Irán. CERO buques han eludido a las fuerzas de EE.UU. durante el bloqueo”, detalló el mando militar.

Después de implementar el bloqueo a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, las fuerzas de Estados Unidos han logrado detener el comercio económico del régimen que ingresa y sale por mar, según reportes del Centcom.

Recientemente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, aseguró que el bloqueo en el estrecho de Ormuz “se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a o provengan de puertos iraníes”.

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Sin embargo, aclaró que “la acción de EE. UU. es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz”.

“La aplicación se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales de Irán y en aguas internacionales”, subrayó.

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos indicaron que el portaviones USS Abraham Lincoln también realiza operaciones de bloqueo en el mar Arábigo.

El poderoso portaviones incluye ocho cazas furtivos F-35C, aviones de combate F/A-18, aeronaves de ataque electrónico EA-18G, aviones de mando y control E-2D, helicópteros MH-60 y Ospreys CMV-22B para apoyo logístico.

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