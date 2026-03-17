Ejército israelí asegura que "localizará, encontrará y neutralizará" al líder del régimen de Irán, Mojtabá Jamenei

El ejército israelí declaró este martes su firme propósito de "localizar, encontrar y neutralizar" al nuevo líder del régimen de Irán, Mojtabá Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su nombramiento hace más de una semana.

"Mojtabá Jamenei, no tenemos noticias de él, no lo vemos, pero les puedo asegurar una cosa: seguiremos persiguiendo a cualquiera que represente una amenaza para Israel. No quedará impune. Lo localizaremos, lo encontraremos y lo neutralizaremos", afirmó el general de brigada Effie Defrin, portavoz militar, en un discurso televisado.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que desconoce si el nuevo líder supremo del régimen iraní sigue con vida tras resultar herido en ataques y no haber aparecido aún en público desde su nombramiento.

“Muchos dicen que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto”, comentó el presidente. “Se desconoce si está muerto o no”, añadió el mandatario.

VEA TAMBIÉN Estos son los países que negociaron con el régimen de Irán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz o

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este martes que las Fuerzas de Defensa de su país eliminaron a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y al general que comanda la milicia islamista Basij.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y (el general Gholamreza) Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Katz en un mensaje de video.

La figura de Alí Larijani es una pieza clave de la república islámica y uno de los ideólogos más importantes del régimen de los ayatolás

Esta baja de gran importancia se suma a la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, contra el régimen de Irán.

Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei", agregó Katz, quien además señaló que él mismo y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado instrucciones al ejército "de perseguir sin descanso a los dirigentes del régimen de terror y de opresión de Irán".

La oficina del jefe de Gobierno también publicó una foto de este al teléfono con el lema "el primer ministro Benjamin Netanyahu ordena la eliminación de altos responsables del régimen iraní".