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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Estados Unidos y el régimen de Irán habrían alcanzado acuerdo parcial para prorrogar el alto al fuego que está sujeto a la aprobación de Trump

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios.

Los negociadores norteamericanos e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, pero este aún requiere la aprobación del presidente Donald Trump.

Las fuentes confirmaron la información publicada por el medio de noticias Axios, según la cual ambas partes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

No hubo confirmación inmediata por parte del propio Trump ni de Irán.

El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios.

A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo naval sobre los puertos de Irán, aunque solo en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca, añadió la misma fuente.

El memorando también incluirá el compromiso por parte de Irán de no intentar desarrollar armas nucleares, señaló Axios.

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Entre las primeras cuestiones que deberán abordarse figura la forma de disponer de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Trump ha insistido reiteradamente en que Irán no podrá poseer armas nucleares en el marco de ningún acuerdo destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Desde el 7 de abril se mantiene vigente un frágil alto el fuego. El presidente norteamericano declaró este miércoles que aún no se sentía "satisfecho" con las propuestas de Irán y advirtió que podría "terminar el trabajo" por la vía militar.

Tanto Washington como Teherán se acusaron mutuamente de violar la tregua a primera hora del jueves, tras registrarse ataques de ambas partes.

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