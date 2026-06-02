Trump firmó orden ejecutiva que le da al gobierno de Estados Unidos acceso para revisar modelos de IA antes de su lanzamiento

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que le da al gobierno acceso para revisar modelos inteligencia artificial (IA) antes de ser lanzados al público, según informó la Casa Blanca.

La orden firmada por el líder republicano crea un marco voluntario en el que los desarrolladores de inteligencia artificial puedan compartir los modelos con el gobierno antes de ser presentados al público, algo que afecta a empresas como OpenAI, Google y Anthropic.

Dichas empresas tendrían que otorgarle al gobierno un acceso a sus modelos de IA más potentes hasta con 30 días antes de su lanzamiento oficial.

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Cabe aclarar que al ser bajo un esquema voluntario, la Casa Blanca reafirmaría su no intervención para no frenar a las grandes tecnológicas y su competencia con China.

"La orden establece un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad de la IA, en coordinación voluntaria con la industria de la IA y los operadores de infraestructuras críticas, para identificar y corregir vulnerabilidades de software a gran escala", aseguró por medio de un comunciado la Casa Blanca.

Sin embargo, esta orden se da en medio de la creciente preocupación que hay en el país por el modelo Mythos de Anthropic, que la empresa de IA se negó a lanzar al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales.

El borrador original de dicho proyecto que se filtró a los medios en Estados Unidos contaba con 90 días de acceso previo del gobierno, mientras que las empresas tecnológicas habían insistido en reducir ese plazo a 14 días previos.

La orden ejecutiva firmada por Trump este martes tiene como objetivo promover la seguridad e innovación, esto sin tener que imponer autorizaciones obligatorias o sistemas de licencias para que se puedan desarrollar o publicar dichos modelos de inteligencia artificial.

Según la Casa Blanca, la orden "instruye a los organismos pertinentes a priorizar la ciberdefensa de los sistemas de seguridad nacional, los sistemas de información del Departamento de Guerra y los sistemas de información del gobierno federal civil".

Y lo que se busca es fortalecer la ciberseguridad del país a la vez que se protege la infraestructura crítica para garantizar que Estados Unidos siga "siendo el líder mundial en innovación en IA".

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Además, esta orden exige el desarrollo de "un proceso de evaluación comparativa clasificado que permita a la industria evaluar sus modelos de capacidades cibernéticas avanzadas de IA, identificando los modelos de vanguardia cubiertos".

La orden llega tras unas semanas turbulentas en las que la Casa Blanca parecía estar a punto de presentar la medida, para luego dar marcha atrás de forma abrupta.

La orden también instruye al Departamento del Tesoro, a la Agencia de Seguridad Nacional y a la agencia CISA a formar un "centro de coordinación de ciberseguridad de IA" en colaboración voluntaria con la industria y los operadores de infraestructuras críticas, con el fin de coordinar el rastreo de vulnerabilidades de software y priorizar correcciones.

Y es una medida que se ha pensado teniendo en cuenta el aumento de las capacidades de la IA sabiendo que surgen nuevas "consideraciones en materia de ciberseguridad y seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre el gobierno federal y el sector privado".