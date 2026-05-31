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Domingo, 31 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Anuncio mi apoyo a Abelardo de la Espriella": Paloma Valencia reconoce los resultados de las elecciones en Colombia

mayo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
La candidata del Centro Democrático, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial, anunció su apoyo al contrincante de Iván Cepeda.

Este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo los comicios presidenciales de Colombia 2026. En este proceso electoral el abogado derechista Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en primera vuelta.

En su discurso tras conocerse los resultados de las elecciones, Paloma Valencia los reconoció y anunció su apoyo personal al candidato Abelardo de la Espriella.

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“De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe”, aseveró la candidata del Centro Democrático.

“Desde que empezamos esta campaña teníamos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución y por Colombia y por eso quiero decirlo claro que le vamos a servir a Colombia, trabajaremos por ella y no desfalleceremos, por eso quiero felicitar a Abelardo de la Espriella y no caerá el país en la izquierda”, añadió la candidata.

“Sus votos son la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, inútil y sobre todo complaciente con los violentos”, prosiguió Paloma.

“Invito a que derrotemos a Cepeda y que el neocomunismo que impera en este país no continúe, que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad y del progreso. Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto, yo seguiré en esta batalla para derrotar a Ivan Cepeda y su proyecto destructivo”, concluyó la candidata del Centro Democrático.

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El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ello, el candidato por el movimiento político Defensores de la Patria y el candidato del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Esta primera vuelta inició a las 9:00 a.m. y culminó a las 4:00 p.m. Según las autoridades electorales transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

Tras la venidera segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

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