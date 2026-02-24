La presidente de México se pronunció sobre la seguridad de Guadalajara de cara al Mundial y tras la muerte de 'El Mencho': ofreció "todas las garantías"

Este martes, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, descartó riesgo para los aficionados que acudan a Guadalajara para el Mundial de fútbol de 2026, luego de que el país y la ciudad se vieran sumidos en el caos por una asonada narcotraficante desencadenada por la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una rueda de prensa, la mandataria mexicana dijo que no existe "ningún riesgo" para los visitantes y ofreció "todas las garantías" para que la ciudad acoja los cuatro partidos programados en junio próximo cuando se desarrolle el torneo deportivo.

El pasado domingo, alias ‘El Mencho’ murió en un operativo militar que desató el caos en esa región. De acuerdo con los informes de las autoridades, al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil murieron ese día.

Ante el abatimiento del reconocido criminal, el CJNG respondió con la quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país, dejando violentas imágenes que dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del deporte rey.

En ciudades como Puerto Vallarta, un concurrido balneario de la costa del Pacífico, frecuentado por turistas y hogar de residentes originarios de Canadá y Estados Unidos, también se sintió el temor por la asonada.

Sin embargo, en Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas de la Copa del Mundo, que comparte junto a Estados Unidos y Canadá, no se registraron incidentes violentos.

Este mismo martes, Sheinbaum aseguró que la situación "poco a poco se está normalizando" y que los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara operan sin problemas.