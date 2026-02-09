NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Armas

EE. UU. da un salto en la guerra submarina con el nuevo vehículo autónomo listo para “el campo de batalla moderno”

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Submarino Lamprey | Foto Lockheed Martin
Submarino Lamprey | Foto Lockheed Martin
La nueva máquina posee lanzador de drones desplegables, lanzamiento de señuelos y disparos de torpedos después de llegar a un área de operaciones.

Este lunes una de las mayores organizaciones globales de defensa, tecnología aeroespacial y seguridad, Lockheed Martin informó que oficialmente se presentó Lamprey, un minisubmarino de ataque que se acopla a otras embarcaciones.

o

Según Lockheed Martin, Lamprey puede embarcarse en buques de superficie o submarino, asimismo, puede realizar amplias gamas de misiones como la generación de efectos cinéticos y no cinéticos submarinos y aéreos, la realización de tareas de inteligencia y vigilancia, reconocimiento, selección de objetivos, recopilación de inteligencia múltiple y el despliegue de equipos en el fondo marino.

Sus múltiples capacidades lo convierten en un arma inteligente, sigilosa y todo terreno, diseñada para interrumpir y bloquear a las fuerzas enemigas en el océano, entre sus características más poderosas y destacables se encuentran:

  • Posee diseño abierto y bahía de carga de 24 pies cúbicos, que permiten personalizar para misiones de guerra submarina.
  • Tiene tubos de lanzamientos opcionales para lanzar vehículos aéreos no tripulado o de ataque de corto alcance.
  • Funciona como señuelo disruptivo, puesto que confunde e interrumpe los sensores enemigos, creando señuelos virtuales para desviar a los adversarios.

De esa manera, Paul Lemmo, vicepresidente y director general de Sensores, Efectores y Sistemas de misión de la organización anunció que Lamprey está listo para “el campo de batalla moderno” que hoy en día “exige plataformas que se oculten, se adapten y dominen”.

o

A su vez, Lockheed Martin subrayó que está presencia submarina autónoma representa “un costo considerablemente menor que las plataformas tripuladas”.

Con esta nueva máquina de guerra, Lockheed Martin, recalca su compromiso en el dominio submarino y su incansable búsqueda de innovación centrada en el combatiente, centrada en ventajas decisivas para “Estados Unidos y sus aliados”, informó la organización.

Temas relacionados:

Armas

Estados Unidos

Fuerzas Militares

Misiles

Submarino

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto de Barajas, Madrid - Foto: EFE
Visado

Unión Europea advierte que reforzará seguimiento y podría tomar "medidas restrictivas" a las exenciones de visas de las que gozan países como Colombia

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre envió su primer mensaje desde la prisión en Estados Unidos

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aeropuerto de Barajas, Madrid - Foto: EFE
Visado

Unión Europea advierte que reforzará seguimiento y podría tomar "medidas restrictivas" a las exenciones de visas de las que gozan países como Colombia

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre envió su primer mensaje desde la prisión en Estados Unidos

Internacional de Bogotá / FOTO: Captura de video
Venezolanos en Colombia

Dos venezolanos entraron en la historia del fútbol colombiano tras la victoria de Internacional de Bogotá sobre el Cúcuta Deportivo

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Fósil de dinosaurio - Foto AFP/ Autobús - Foto Canva de referencia
Dinosaurios

Hallan restos de nueva especie de dinosaurio del tamaño de un autobús en país sudamericano

Foto de referencia: AFP
Irán

Irán descarta renunciar al enriquecimiento de uranio, incluso en caso de guerra con EE. UU.: "su despliegue militar no nos intimida"

Michael Schumacher, expiloto de automovilismo - Foto de referencia: EFE
Michael Schumacher

Reconocido medio británico asegura que Michael Schumacher ya no se encuentra postrado en una cama

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre