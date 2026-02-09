EE. UU. da un salto en la guerra submarina con el nuevo vehículo autónomo listo para “el campo de batalla moderno”

Este lunes una de las mayores organizaciones globales de defensa, tecnología aeroespacial y seguridad, Lockheed Martin informó que oficialmente se presentó Lamprey, un minisubmarino de ataque que se acopla a otras embarcaciones.

VEA TAMBIÉN Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo tras superar fallas técnicas o

Según Lockheed Martin, Lamprey puede embarcarse en buques de superficie o submarino, asimismo, puede realizar amplias gamas de misiones como la generación de efectos cinéticos y no cinéticos submarinos y aéreos, la realización de tareas de inteligencia y vigilancia, reconocimiento, selección de objetivos, recopilación de inteligencia múltiple y el despliegue de equipos en el fondo marino.

Sus múltiples capacidades lo convierten en un arma inteligente, sigilosa y todo terreno, diseñada para interrumpir y bloquear a las fuerzas enemigas en el océano, entre sus características más poderosas y destacables se encuentran:

Posee diseño abierto y bahía de carga de 24 pies cúbicos , que permiten personalizar para misiones de guerra submarina.

, que permiten personalizar para misiones de guerra submarina. Tiene tubos de lanzamientos opcionales para lanzar vehículos aéreos no tripulado o de ataque de corto alcance .

. Funciona como señuelo disruptivo, puesto que confunde e interrumpe los sensores enemigos, creando señuelos virtuales para desviar a los adversarios.

De esa manera, Paul Lemmo, vicepresidente y director general de Sensores, Efectores y Sistemas de misión de la organización anunció que Lamprey está listo para “el campo de batalla moderno” que hoy en día “exige plataformas que se oculten, se adapten y dominen”.

A su vez, Lockheed Martin subrayó que está presencia submarina autónoma representa “un costo considerablemente menor que las plataformas tripuladas”.

Con esta nueva máquina de guerra, Lockheed Martin, recalca su compromiso en el dominio submarino y su incansable búsqueda de innovación centrada en el combatiente, centrada en ventajas decisivas para “Estados Unidos y sus aliados”, informó la organización.