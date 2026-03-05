NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
"Le dijo que lo entendía, Maduro creyó que eso era cierto, se puso a bailar, y se lo llevó preso": teniente coronel (r) analiza estrategias de Trump tras ataques a Irán

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Alberto Villamarín, teniente coronel del Ejército colombiano en retiro, conversó sobre el Mundial como posible foco de ataques terroristas en medio de los ataques en Oriente Medio

A tan solo 98 días de que se dispute el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la atención se centra nuevamente en la unión americana.

La razón es por los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán y cómo esto puede, no solo afectar la seguridad Mundial, sino también la participación de la selección iraní y al fútbol como posible centro de lo que pueden ser atentados.

Para hablar sobre este tema, Luis Alberto Villamarín, teniente coronel del Ejército colombiano en retiro, experto en terrorismo islámico y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto señaló ante la amenaza terrorista del régimen iraní que "estos terroristas son fundamentalistas, son extremistas. A ellos les han lavado el cerebro y les han convencido que todo lo que hagan en nombre de Alá los llevará a un paraíso y serán los salvadores".

o

"Y ahora que se les fue el líder supremo, el ayatolá, no va a en contra solo de iraníes sino de los chiitas en todo el mundo que están dispuestos a martirizarse por su mártir y cobrar la venganza contra el satán que es Estados Unidos, por ende la Copa del Mundo, en cualquiera de los tres países; porque ellos no miran que es Estados Unidos sino que ese gran Occidente somos los infieles y el peligro para el crecimiento del islam", agregó.

Por lo que estos meses, antes del Mundial, serán "de mucha tensión, de una incomodidad terrible, de una presión psicológica grande" y explicó que "con el presidente Trump pasa algo muy característico que es que no hay que creerle mucho lo que dice, a él hay que ponerle cuidado cuando toma las decisiones porque son contundentes".

Villamarín explicó que Trump "utiliza una estrategia que es negociar bajo la presión, el miedo y la desinformación, y eso le ha rendido mucha efectividad en sus negocios particulares y en la política".

"A Maduro también le dijo que ya lo entendía y Maduro creyó que eso era cierto y se puso a bailar, y se lo llevó preso", resaltó.

