Lunes, 09 de febrero de 2026
Serie del Caribe

Sin Venezuela en el torneo, este es el equipo que se coronó campeón de la Serie del Caribe 2026 por primera vez en su historia

febrero 9, 2026
Por: Nucho Martínez
Charros de Jalisco, equipo de béisbol mexicano - Foto: EFE
Con este resultado, la novena en cuestión aportó para México, el décimo título en la historia del certamen

Sin Venezuela en el torneo, una ‘novena’ se coronó como campeón de Serie del Caribe 2026 por primera vez en su historia.

En una vibrante final, los Charros de Jalisco (México) lograron el campeonato tras imponerse 12-11 a los Tomateros de Culiacán en diez innings.

La definición llegó en entradas extra, cuando dos wild pitches del bullpen rival permitieron que Jalisco anotara las carreras del empate y la del triunfo en la parte baja del décimo capítulo, lo que provocó la euforia de la afición en el Estadio Panamericano de Zapopan.

El partido tuvo constantes cambios de dominio. Los Charros tomaron una amplia ventaja de 9-1, pero los Tomateros reaccionaron con un rally de seis anotaciones y empataron el marcador en el noveno episodio con un jonrón, forzando los extrainnings.

Con este resultado, la novena jalisciense consiguió su primer título en Series del Caribe, el décimo para México en la historia del certamen y el primero en la carrera de Benjamín Gil como mánager.

Esta es la razón por la que Navegantes del Magallanes (Venezuela) no jugó la Serie del Caribe 2026:

Los actuales vencedores de la LVBP no fueron a la Serie del Caribe debido a que la dirección del torneo decidió retirar su participación en el torneo tras un conflicto con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Inicialmente, Venezuela sería la sede de la Serie del Caribe 2026, sin embargo, la CBPC decidió cambiar la sede a México (específicamente a Jalisco), lo que generó un fuerte rechazo institucional por parte de la LVBP.

Como respuesta al cambio de sede, la liga venezolana optó por no enviar a su equipo campeón al evento en México.

Desde Venezuela se dice que los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica por la situación política que atraviesa ese territorio.

En su lugar, Magallanes, tras coronarse campeón, representa a Venezuela en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un torneo paralelo que se celebra en Caracas y La Guaira.

¿Qué es la Serie del Caribe?

Torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

¿Qué es la Serie de las Américas?

Es un torneo de béisbol internacional que inicia este jueves 5 de febrero y termina el 13 del mismo mes.

Los encuentros se disputan en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

En este evento deportivo compiten siete países: Venezuela (representado por los Navegantes del Magallanes), Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a su formato, se divide de la siguiente manera: una primera fase de todos contra todos (21 juegos), seguida de semifinales el 12 de febrero y la gran final el 13 de febrero en Caracas.

