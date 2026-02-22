Estados Unidos envió a Venezuela lujosas camionetas y comenzó adecuaciones para su Embajada en Caracas: "Más recursos para nuestro equipo"

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, en las últimas horas arribó a Caracas un cargamento de equipos para la reapertura de la Embajada norteamericana en Venezuela

A través de un video publicado en redes sociales se observa la llegada a Caracas de equipos de gran capacidad para la puesta en marcha de la Embajada norteamericana que se mantuvo inactiva desde 2019.

Con la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, arribó en las últimas horas un avión cargado con medicinas y algunos equipos para la apertura de la sede diplomática.

“Impulsando nuestro trabajo para el servicio de los estadounidenses y venezolanos con la entrega de 65 mil kilos de medicamentos adicionales para los venezolanos”, dice el video publicado.

No obstante, lo que más sorprendió fue la llegada de unas lujosas camionetas todo terreno que servirán para el equipo diplomático de Estados Unidos en Venezuela.

“Más recursos para nuestro equipo en Caracas”, añadió el corto.

En las imágenes se observaron algunas camionetas Nissan Patrol equipadas con un motor V8 de 5.6 litros.

Los lujosos vehículos cuentan con transmisión automática y tracción 4x4 inteligente, además de asientos de cuero premium y suspensión hidráulica.

En las imágenes también se pudo apreciar que las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en proceso de adecuación para su reapertura en este 2026.

“EE. UU. sigue a paso firme la reapertura de la Embajada en Venezuela y apoyando al pueblo venezolano con insumos y medicamentos”, resalta le sede diplomática.

La presencia de Estados Unidos en Caracas evidencia la presión sobre el régimen que se encuentra ahora en cabeza de Delcy Rodríguez y que ha tenido cambios significativos como la apertura comercial y la liberación de presos políticos.