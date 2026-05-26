La NASA construirá junto con empresa de Jeff Bezos una base en la Luna que servirá para futuras misiones tripuladas

La NASA anunció en las últimas horas que tiene prevista la construcción de una base en la Luna, junto a empresas privadas, que servirá para futuras misiones tripuladas al satélite y una presencia permanente.

Así lo anunció este martes, Jared Isaacman, administrador de la NASA, durante una conferencia de prensa en Washington.

El proyecto, denominado ‘Moon Base One’, contará con la participación de diferentes empresas privadas, entre ellas, Blue Origin, empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

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La construcción del proyecto se realizará en tres fases, las cuales se realizarán antes de que finalice el 2026.

La primera fase contará con la participación de Blue Origin, que proporcionará el módulo de aterrizaje para comenzar el proyecto.

“Además de transportar dos cargas científicas de la NASA, el objetivo de la misión es demostrar capacidades críticas que reduzcan el riesgo para las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano”, explicó Isaacman.

En la segunda fase, se enviará un aterrizador diseñado por la empresa Astrobotic Technology con más de 500 kilogramos de carga y el tercero será elaborado por Intuitive Machines y servirá para investigar anomalías.

La base estará ubicada en el Polo Sur de la Luna, que tiene sombra permanente, lo cual permite la presencia de hielo y facilitaría la estancia de astronautas.

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En total, se prevén 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029 con el traslado de más de cuatro toneladas.

En una segunda etapa, la NASA buscará entre 2029 y 2032 unos 27 lanzamientos y 24 alunizajes, mientras que en la tercera etapa se esperan 29 lanzamientos y 28 alunizajes y la presencia continua de humanos.