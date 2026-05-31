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Domingo, 31 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda se suma al presidente Petro y plantea dudas sobre el resultado del preconteo de las elecciones presidenciales

mayo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El candidato no estuvo de acuerdo con el segundo lugar que obtuvo en el preconteo electoral y criticó a la extrema derecha.

Iván Cepeda quedó segundo en el preconteo de las elecciones presidenciales e irá a disputar la presidencia de Colombia con Abelardo de la Espriella; sin embargo, aseveró que hubo irregularidades en este proceso.

"Antes de entrar en otros temas dejemos claro que hay dos situaciones bastante confusas, el presidente se acaba de pronunciar sobre una de ellas, hay un desfase que queremos verificar sobre el censo electoral, queremos que se aclare, y segundo, existe información de un número indeterminado de mesas que estamos verificando en la cual se han presentado votaciones atípicas", aseguró.

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"Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente claro este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", añadió Cepeda.

Cepeda también mencionó a Álvaro Uribe en su discurso: "En Medellín, reunimos miles de personas a pesar de acciones violentas de la extrema derecha como por ejemplo la de un concejal que amenazaba con un bate a nuestros militantes y quien incentivaba esto, el jefe de la extrema derecha, el señor Álvaro Uribe que solo sabe hacer así las cosas".

Luego agradeció a sus colaboradores y votantes y apuntó. "Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda (…) Colombia no se la vamos a dejar al fascismo".

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Pero, en su discurso, criticó a su próximo contrincante en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella: "Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. El señor De la Espriella representa el fascismo mafioso, que lo sepan claramente".

"Los alcances que hemos logrado en materia social en nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor De la Espriella, será pulverizado", prosiguió.

"De él no esperemos ninguna clase de medida al medio ambiente, a la protección del agua y los santuarios ecológicos de nuestro país, solo destrucción nos espera con el señor De la Espriella. Diversidad sexual o respeto por las mujeres no habrá, es un misógino y un homófobo", agregó.

"Tenemos que hacer una alianza por la vida, los que respeten la vida deben unirse a este lado que es el correcto", dijo Cepeda invitando a los indecisos y demás votantes de los otros candidatos que perdieron a que se sumen a su campaña.

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