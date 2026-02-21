NTN24
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

febrero 21, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El análisis de fósiles en Panamá y República Dominicana confirma que la actividad humana ha llevado a los ecosistemas coralinos a un punto crítico, desarticulando la cadena alimentaria marina.

Un reciente reporte científico publicado en la revista Nature ha encendido las alarmas sobre el estado de los arrecifes de coral en el Caribe. Tras analizar registros biológicos de peces fosilizados en Panamá y República Dominicana, investigadores evidenciaron un deterioro masivo de la biodiversidad, estimando que la cadena trófica se ha reducido en un 70% debido a la presión humana.

La clave del hallazgo estuvo en los otolitos, pequeñas estructuras del oído interno de los peces que actúan como "cajas negras" biológicas. Estos archivos permitieron comparar la vida marina del Holoceno Medio con la actual, demostrando que ecosistemas que sobrevivieron cientos de años a cambios naturales, hoy colapsan ante la contaminación y la sobrepesca.

Esta drástica disminución de especies ha provocado que los organismos sobrevivientes compitan por fuentes de sustento cada vez más escasas. Según los expertos, el declive de la biodiversidad no solo afecta la belleza de los corales, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria de toda la región al romper el equilibrio de la pirámide alimenticia del océano.

El estudio subraya que la velocidad de esta degradación no tiene precedentes. Lo que antes era un sistema resiliente y diverso, ahora se encamina a una simplificación biológica donde solo unas pocas especies logran subsistir, dejando a los arrecifes del Caribe en un estado de vulnerabilidad extrema que exige acciones de conservación inmediatas.

