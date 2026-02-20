“Que le den más minutos a Caricao”: Las reacciones de los hinchas del Táchira tras perder con el Tolima en la Copa Libertadores

En el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela, el Deportivo Táchira cayó por la mínima diferencia ante el Deportes Tolima de Colombia en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores.

Tras la derrota, los aficionados del conjunto venezolano expresaron sus inconformidades principalmente hacia el esquema táctico dispuesto por el entrenador Álvaro “Chino” Recoba, quien mantuvo la mayor parte del encuentro a una de las figuras del equipo, como lo es Cariaco, Luis Daniel González Cova, quien permaneció en el banco durante 75 minutos del encuentro.

“A Cariaco hay que darle más tiempo, está jugando muy poquito, pues entró y cambió la partida”, expresó uno de los hinchas de “El carrusel aurinegro” a los micrófonos de “De fútbol se habla así”.

“Grave, ese técnico no sirve, ¿cómo se puede dar el lujo de dejar a 75 minutos a Cariaco González en la banca?”, “Otra vez Recoba dejando a Cariaco sentado, no puede usted tener una estrella de esas, un tipo de esa experiencia y otra vez esperar ocho y diez minutos, ahí ligándole a lo último que ocurra un milagro”, fueron otros de los comentarios de los aficionados.

Entre tanto, otro de los errores que los hinchas le criticaron al técnico uruguayo, Álvaro Recoba, es la falta de un jugador creativo dentro de la cancha, pues consideran que esto hace ver al equipo muy escaso de juego, señalando que hace falta un centrocampista como Maurice Cova, quien dejó las filas del Deportivo Táchira para esta temporada.

“Se extraña a Cova en el medio, no tenemos mediocampo, no tenemos a alguien que se pare, levante la cara y haga un pase a 20-30 metros, distribuya juego, corte y que tenga jerarquía”, manifestó la afición.

Por ahora, el Deportivo Táchira deberá replantear su esquema táctico para el partido de ida de la fase dos de la Copa Libertadores, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia. Alí deberá buscar superar el global o por lo menos igualarlo para obligar a la definición de la serie desde el punto blanco del penal.