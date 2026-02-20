NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Donald Trump

Aprueban proyecto de ley para que aeropuerto de Florida sea rebautizado con el nombre del presidente Donald Trump

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
El cambio de nombre del aeropuerto también debe ser aprobado por la Administración Federal de Aviación.

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach será rebautizado para honrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la cámara legislativa estatal aprobara el proyecto de ley para cambiarle el nombre.

El proyecto de ley busca que el famoso aeropuerto sea rebautizado con el nombre del líder republicano, tal y como ha pasado con el Kennedy Center.

La Cámara de Florida aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como "Aeropuerto Internacional presidente Donald J. Trump", según muestran los registros estatales.

El aeropuerto de Palm Beach, una ciudad conocida por sus playas de arena blanca y sus lujosas mansiones, se encuentra a apenas unos minutos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

o

El cambio de nombre del aeropuerto también debe ser aprobado por la Administración Federal de Aviación y una vez concretado, se convertiría entonces en la institución más reciente en ser rebautizada en honor a Trump.

La junta directiva del Kennedy Center, designada personalmente por el presidente -un complejo artístico y monumento en honor al fallecido presidente John F. Kennedy en Washington-, votó en diciembre para cambiar su nombre a "Centro Trump-Kennedy".

Ese mismo mes, el Departamento de Estado añadió el nombre de Trump al Instituto de la Paz de Estados Unidos.

Trump también ha intentado rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington con su propio nombre, según informes de medios estadounidenses, aunque en estos casos las iniciativas fueron rechazadas.

El Departamento del Tesoro también confirmó informes que indican que ya está listo el proyecto para sacar una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, a pesar de que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona viva.

Temas relacionados:

Donald Trump

Aeropuertos

Florida

Familiares de presos políticos en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Familiares de presos políticos

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Foto de referencia (AFP)
Ley de Amnistía

“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Mujer pide por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía en medio de incertidumbre y preocupación sobre su alcance

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE) (1)
Cuba

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Génesis Hernández, jugadora de la Selección de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

"La pinchó, golazo impresionante": el mundo del fútbol femenino se rinde ante la venezolana Génesis Hernández tras magistral actuación con la Vinotinto frente a Uruguay

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE) (1)
Cuba

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Tierra | Foto Canva
Nasa

La NASA descarta a los meteoritos como principal origen del agua en la Tierra tras estudio lunar

Ambar Castillo, madre de dos prisioneras políticas en Venezuela / Agentes del régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

