Viernes, 30 de enero de 2026
Luna

Una colombiana lidera el rescate de la histórica misión lunar Artemis II de la NASA

enero 30, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Liliana Villarreal | Foto NASA
La cartagenera dirige las operaciones de recuperación de la cápsula Orión tras el regreso de la primera misión tripulada a la Luna.

Del programa Artemis, nace Artemis ll, misión espacial lunar planificada por la NASA que marcará el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna por primera vez desde el programa Apolo.

La misión se desarrollará en una trayectoria de retorno libre alrededor del satélite natural y representa un paso clave hacia futuras exploraciones lunares y, eventualmente a Marte.

En ese contexto, la agencia espacial avanza en los preparativos para el despegue de Artemis II, una misión en la que una colombiana tiene un rol estratégico. Se trata de Liliana Villarreal, ingeniera oriunda de Cartagena, quien se desempeña como directora de recuperación terrestre y aérea de la misión.

“Soy la directora de recuperación terrestre y aérea de Artemis. Yo lidero el equipo de la NASA responsable de recuperar a la tripulación de Artemis ll en la cápsula Orión después de que regresan de la Luna y americen en el Océano Pacífico”, explicó la colombiana.

La ingeniera colombiana entrena de manera conjunta con la Armada de los Estados Unidos (US Navy) para garantizar un retorno seguro en mar abierto. Su labor incluye la coordinación de un equipo multidisciplinario conformado por médicos, buzos y helicópteros, que deben estar listos para actuar en un plazo máximo de dos horas tras el amerizaje de la cápsula.

Asimismo, explicó que los astronautas participan en el llamado entrenamiento Dunker, una práctica clave que simula la evacuación segura desde helicópteros o cápsulas tras un aterrizaje en el agua. “Esta es una habilidad importante para nosotros en preparación para la misión”, añadió.

Finalmente, cabe recordar que la misión Artemis II está programada para despegar no antes del 6 de febrero de 2026 y contará con cuatro astronautas de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense, quienes realizarán operaciones científicas y validarán los sistemas de la nave espacial Orión, en una misión que marcará un nuevo hito en la exploración espacial.

