Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
María Corina Machado agradeció a país europeo el apoyo al pueblo venezolano en la búsqueda de la "libertad y democracia"

febrero 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado y David van Weel, ministro de Exteriores de Paises Bajos - Foto: @ministerBZ
Machado destacó a la nación europea como “un referente mundial en democracia y derechos humanos”.

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, se encuentra en Estados Unidos adelantando varios encuentros con líderes políticos del mundo interesados en contribuir en el proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro.

En su estadía en Washington, Machado se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, David van Weel, con quien habló sobre “los últimos acontecimientos” del territorio venezolano.

Sobre el encuentro la Nobel de la Paz resaltó “el apoyo que los Países Bajos han brindado al pueblo venezolano en su legítima aspiración de alcanzar la democracia y la libertad”.

María Corina, por medio de su cuenta de X, destacó a este país como “un referente mundial en democracia y derechos humanos” por su “liderazgo en Europa”.

La líder democrática indicó que Van Weel le manifestó que Países Bajos apoya “esta etapa decisiva para Venezuela”, por medio de la cual esperan que se efectúe “una transición real” que permita “una rápida reconstrucción del país”.

“Estamos preparados para fortalecer nuestra alianza y actuar como un socio estratégico y confiable para Europa y la región”, sentenció María Coina Machado, tras su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Otra de las reuniones que llevó a cabo en los últimos días la Nobel de la Paz, fue con el también ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, quien le expresó su deseo de libertad para la nación caribeña, tras largos años de represión ejecutada por parte de la dictadura chavista que de a poco va perdiendo poder tras la intervención de los Estados Unidos en territorio venezolano que dio con la captura de Nicolás Maduro y su posterior extracción.

Sa'ar espera que “el pueblo de Venezuela pueda pronto elegir sus líderes en elecciones libres, después de los largos años de represión de Maduro y Chávez”.

Por su parte, María Corina Machado, tras este encuentro, expresó su anhelo para que tanto Israel como Venezuela puedan restablecer sus lazos y fortalecerse en “esta nueva etapa de democracia y libertad”.

María Corina Machado

Transición democrática

Países Bajos

Venezuela

Regimen chavista

