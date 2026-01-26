NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Novak Djokovic

La divertida reacción de Novak Djokovic al enterarse que Aryna Sabalenka rompió uno de sus récords durante el Abierto de Australia

enero 26, 2026
Por: Diana Pérez
Novak Djokovic y Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Novak Djokovic y Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Lo cierto es que 'Nole' y Sabalenka son amigos dentro del circuito. De hecho, la bielorrusa comentó que sostuvo una charla con él en la previa del Abierto de Estados Unidos en 2025.

Este domingo la número uno en el mundo, Aryna Sabalenka rompió un nuevo récord durante el Abierto de Australia, superando así al tenista Novak Djokovic, quien reaccionó a la noticia de ser superado.

La bielorrusa se impuso el domingo ante la canadiense Victoria Mboko con un 6-1 y 7-6 en un partido que duró 1 hora con 26 minutos.

Durante este partido, Sabalenka tuvo que jugar nuevamente un tie-break, después del que ganó la ronda anterior en el Abierto de Australia contra la austriaca Anastasia Potapova, actualmente la 55 en el mundo.

Al ganar este nuevo tie-break, la número uno en el ranking WTA superó al serbio Novak Djokovic con el récord de más desempates consecutivos ganados en un Grand Slam.

Ante la noticia, el medallista olímpico reaccionó en sus redes al comentar el post que hizo la cuenta del Roland Garros sobre esto.

o

La cuenta del Roland Garros publicó una fotografía de Sabalenka junto con la descripción: "Aryna Sabalenka es la jugadora más dominante en los tie-breaks, rompiendo uno de los récords de Novak Djokovic".

Ante esto, el serbio comentó: "estoy muy molesto ahora mismo" junto con un emoji de cara enojada.

La cuenta de Roland Garros le respondió al tenista número cuatro en el mundo diciéndole: "Aún estás a tiempo de recuperarlo".

Lo cierto es que 'Nole' y Sabalenka son amigos dentro del circuito. De hecho, la bielorrusa comentó que sostuvo una charla con él en la previa del Abierto de Estados Unidos en 2025.

Sabalenka comentó: "Hablamos probablemente durante una hora, pero con Novak siempre podes pasar más tiempo hablando y pidiendo consejos".

Y añadió que cuando estaba en el Open Us recordó el consejo que le dio y cree que eso la ayudó a conseguir el título.

Temas relacionados:

Novak Djokovic

Aryna Sabalenka

Tenista

Tenis

Abierto de Australia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Sorteo del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Expresidente de la FIFA pide a aficionados no viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026

Actor Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

'Deadpool' vistió la camiseta de un equipo colombiano a pocos días del comienzo de la Liga BetPlay

Pierre Emerick Aubameyang - Foto EFE
Fútbol

Tras 'papelón' en 2025, selección de fútbol es suspendida por el Gobierno de su país que también despidió a goleador con paso por el Barcelona

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sorteo del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Expresidente de la FIFA pide a aficionados no viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Donald Trump

“Si Maduro no entrega el poder, va a ser una derrota para Trump y él no está dispuesto a eso”: experto en seguridad

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump advirtió que si Hamás no se desarma pronto, “lo pagará caro”

Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Nicolás Maduro tuvo varias oportunidades para evitar esto”: Marco Rubio tras la captura del líder del régimen venezolano

Trump en redes - Foto EFE
Trump

Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Narcotráfico

EE. UU. anunció sanción a uno de los mayores narcotraficantes del Caribe y golpea a toda su red

Actor Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

'Deadpool' vistió la camiseta de un equipo colombiano a pocos días del comienzo de la Liga BetPlay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre