NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Exportación

Gobierno Trump anuncia plataforma para que el sector privado de Estados Unidos invierta en Venezuela

abril 24, 2026
Por: Luis Cifuentes
Puerto en Maracaibo, Venezuela - Foto: EFE
Puerto en Maracaibo, Venezuela - Foto: EFE
Así lo anunció a través de un comunicado la Administración de Comercio Internacional, una entidad del gobierno de Estados Unidos para la promoción de exportaciones.

La Administración de Donald Trump anunció este viernes la creación de una plataforma para la reactivación de la inversión privada de Estados Unidos en Venezuela.

A través de un comunicado, la Administración de Comercio Internacional, una entidad adscrita al gobierno de Estados Unidos para la promoción de exportaciones, dio detalles de la iniciativa que nace en un contexto de transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Gracias al liderazgo decisivo del presidente Donald Trump, las empresas de EE.UU. tienen nuevas oportunidades de exportación en Venezuela”, comienza diciendo el comunicado divulgado en las últimas horas.

o

En ese sentido se dio a conocer el lanzamiento del “Centro de Información Comercial de Venezuela”, que tiene como objetivo estrechar “los lazos comerciales y apoyar el compromiso del sector privado de EE.UU.” “Este nuevo recurso ayudará a identificar oportunidades comerciales, conectar a las empresas de EE.UU. con esas oportunidades y asistir a las empresas interesadas a orientarse en materia de sanciones, los controles de exportación y las dinámicas del mercado de EE. UU. para avanzar las exportaciones de EE.UU. a Venezuela”, añadió.

A su vez, la entidad gubernamental norteamericana pidió a las empresas interesadas en arribar a Venezuela con sus productos a “visitar el Centro de Información Comercial de Venezuela en el sitio web del ITA para obtener información”.

o

Desde la captura de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, se ha visto presionado a abrir sus mercados, en especial el de hidrocarburos, con la exportación de petróleo, principalmente, a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Exportación

Maduro capturado

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Economía

Ver más
Bogotá, Colombia - Foto Canva
Inversión

Estudio alerta sobre la inversión extranjera en Colombia: aunque creció en la región, advierte sobre este problema de fondo

FMI / FOTO: AFP
FMI

El Fondo Monetario Internacional dijo que restableció sus relaciones con Venezuela

Refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania - Foto de referencia: EFE
Precio del petróleo

Los precios del petróleo cayeron este viernes tras anuncio de reapertura del Estrecho de Ormuz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. mantiene el bloqueo a los puertos iraníes

Astronauta | Foto trasmisión NASA
Viaje al espacio

El duro e impresionante entrenamiento que realizan los astronautas de Artemis II para proteger el cuerpo fuera de la Tierra

Oliver Bearman | Foto: EFE
Fórmula 1

La FIA estaría contemplando hacer "ajustes" al nuevo reglamento de la Fórmula 1 tras el fuerte accidente que sufrió el piloto Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón

Venezuela | Foto Canva
Venezuela

ONG venezolana Provea exige transparencia en elección del fiscal y defensor del pueblo tras salida de personas afines al régimen de esos cargos

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump responde si usaría armas nucleares contra el régimen de Irán: "Los hemos diezmado por completo"

Raphinha | Foto: EFE
Raphinha

"Fue un partido robado": Raphinha no se guardó nada y apuntó contra el arbitraje en la caída del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Champions League

Aerolínea - Foto referencia: Canva
Colombia

Aerolínea cancela vuelos a región colombiana de manera indefinida, ante los escalamientos de orden público en el Catatumbo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre