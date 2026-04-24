Gobierno Trump anuncia plataforma para que el sector privado de Estados Unidos invierta en Venezuela

La Administración de Donald Trump anunció este viernes la creación de una plataforma para la reactivación de la inversión privada de Estados Unidos en Venezuela.

A través de un comunicado, la Administración de Comercio Internacional, una entidad adscrita al gobierno de Estados Unidos para la promoción de exportaciones, dio detalles de la iniciativa que nace en un contexto de transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Gracias al liderazgo decisivo del presidente Donald Trump, las empresas de EE.UU. tienen nuevas oportunidades de exportación en Venezuela”, comienza diciendo el comunicado divulgado en las últimas horas.

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En ese sentido se dio a conocer el lanzamiento del “Centro de Información Comercial de Venezuela”, que tiene como objetivo estrechar “los lazos comerciales y apoyar el compromiso del sector privado de EE.UU.” “Este nuevo recurso ayudará a identificar oportunidades comerciales, conectar a las empresas de EE.UU. con esas oportunidades y asistir a las empresas interesadas a orientarse en materia de sanciones, los controles de exportación y las dinámicas del mercado de EE. UU. para avanzar las exportaciones de EE.UU. a Venezuela”, añadió.

A su vez, la entidad gubernamental norteamericana pidió a las empresas interesadas en arribar a Venezuela con sus productos a “visitar el Centro de Información Comercial de Venezuela en el sitio web del ITA para obtener información”.

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Desde la captura de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, se ha visto presionado a abrir sus mercados, en especial el de hidrocarburos, con la exportación de petróleo, principalmente, a Estados Unidos.