EE. UU. advierte a Latinoamérica que los carteles serán tratados como grupos equivalentes a ISIS o Al Qaeda en reunión en el Comando Sur a la que Colombia no asistió

El funcionario de la Casa Blanca Stephen Miller dijo el jueves durante un discurso en una reunión de líderes militares latinoamericanos que los carteles de la droga serán tratados como organizaciones terroristas equivalentes a ISIS o Al Qaeda.

Miller aseguró, además, que los carteles solo pueden ser derrotados con la fuerza militar y que no existen soluciones judiciales que enfrenten la amenaza que representan.

Los comentarios hicieron explícito un cambio en la política de Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump, cuya administración ha bombardeado embarcaciones sospechosas de transportar drogas, capturó Nicolás Maduro en enero y ayudó a México el mes pasado en su operación para capturar al jefe del cartel más buscado de ese país, 'El Mencho'.

"Hemos aprendido después de décadas de esfuerzo que no existe una solución de justicia penal para el problema de los carteles", sostuvo puntualmente Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, a los líderes de defensa latinoamericanos reunidos en la sede del Comando Sur de Estados Unidos.

"La razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con el poder militar", agregó.

Organizaciones internacionales y demócratas, mientras tanto, siguen cuestionando la legalidad de la estrategia de Estados Unidos.

La política ha desconcertado a algunos socios tradicionales de Estados Unidos en América Latina, incluida Colombia, que no envió una delegación a la reunión.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que quería que la 'Conferencia de las Américas contra los Cárteles' estuviera centrada en lo operativo, lo que conduciría a una cooperación más estrecha para combatir los carteles.

Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el objetivo era reunir a gobiernos con ideas afines y pro-Washington para dar más estructura a nuevos tipos de cooperación en la región.

Eso incluye el anuncio de esta semana de que las fuerzas militares de Estados Unidos están ayudando a Ecuador a combatir el narcotráfico. "El ejemplo muy reciente de Ecuador servirá de modelo para otros países que asistan a la conferencia", mencionó Berg.

VEA TAMBIÉN Donald Trump realizará este sábado una cumbre con varios presidentes latinoamericanos en Florida pero sin Petro, Lula ni Sheinbaum: de esto hablarán o

Berg dijo que la conferencia también prepararía el escenario para una cumbre de las Américas organizada por Trump en Miami este fin de semana, donde se espera que Estados Unidos promueva una agenda contra China.