El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su empeño en hacerse con el control de Groenlandia a la decisión del Comité Noruego del Nobel de no elegirlo ganador del Premio Nobel de la Paz al afirmar que ya no piensa "únicamente en la paz", mientras la disputa sobre la isla ártica amenazaba el lunes con reavivar una guerra comercial con Europa.

Trump ha intensificado su presión para arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, y ha advertido fuertemente con imponer aranceles punitivos a los países que se interpongan en su camino, lo que ha generado que la Unión Europea (UE) considere devolver la ofensiva con sus propias medidas.

VEA TAMBIÉN ‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval o

En un mensaje escrito al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, Trump dijo: "Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

El Comité Noruego del Nobel airó a Trump al concederle el Nobel de la Paz a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado. Ella, cabe resaltar, entregó su medalla la semana pasada a Trump durante una reunión en la Casa Blanca, aunque el Comité Nobel aclaró que el premio no puede ser transferido, compartido —aunque sí la medalla— ni revocado.

En su mensaje, Trump también reiteró su acusación de que Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China.

"¿Y, de todos modos, por qué tienen un 'derecho de propiedad'?", escribió, y añadió que "el mundo no está seguro a menos que tengamos el Control Total y Absoluto de Groenlandia".

La disputa amenaza, entretanto, con truncar la alianza de la OTAN, que ha apuntalado la seguridad occidental durante décadas y que ya estaba en tensión por la guerra de Ucrania y la negativa de Trump a proteger a los aliados que no gastan lo suficiente en defensa.

También ha sumido las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, el mayor mercado de exportación del bloque, en una incertidumbre renovada después de que ambas partes alcanzaron con esfuerzo un acuerdo comercial el año pasado en respuesta a los drásticos aranceles de Trump.

Trump prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a los miembros de la UE, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Los líderes de la UE, por su parte, debatirán opciones en una cumbre de emergencia que se celebrará el jueves en Bruselas. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Otra opción es el "instrumento anticoerción" (IAC), que no se ha utilizado nunca y podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales.