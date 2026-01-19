NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Donald Trump

"Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz": contundente advertencia de Trump sobre Groenlandia relacionada con el Nobel

enero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump en Maryland (EE. UU.) - Foto AFP
Donald Trump en Maryland (EE. UU.) - Foto AFP
El presidente estadounidense relacionó sus advertencias sobre Groenlandia con el desaire de no haber recibido el premio Nobel de la Paz el año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su empeño en hacerse con el control de Groenlandia a la decisión del Comité Noruego del Nobel de no elegirlo ganador del Premio Nobel de la Paz al afirmar que ya no piensa "únicamente en la paz", mientras la disputa sobre la isla ártica amenazaba el lunes con reavivar una guerra comercial con Europa.

Trump ha intensificado su presión para arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, y ha advertido fuertemente con imponer aranceles punitivos a los países que se interpongan en su camino, lo que ha generado que la Unión Europea (UE) considere devolver la ofensiva con sus propias medidas.

o

En un mensaje escrito al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, Trump dijo: "Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

El Comité Noruego del Nobel airó a Trump al concederle el Nobel de la Paz a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado. Ella, cabe resaltar, entregó su medalla la semana pasada a Trump durante una reunión en la Casa Blanca, aunque el Comité Nobel aclaró que el premio no puede ser transferido, compartido —aunque sí la medalla— ni revocado.

En su mensaje, Trump también reiteró su acusación de que Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China.

"¿Y, de todos modos, por qué tienen un 'derecho de propiedad'?", escribió, y añadió que "el mundo no está seguro a menos que tengamos el Control Total y Absoluto de Groenlandia".

La disputa amenaza, entretanto, con truncar la alianza de la OTAN, que ha apuntalado la seguridad occidental durante décadas y que ya estaba en tensión por la guerra de Ucrania y la negativa de Trump a proteger a los aliados que no gastan lo suficiente en defensa.

También ha sumido las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, el mayor mercado de exportación del bloque, en una incertidumbre renovada después de que ambas partes alcanzaron con esfuerzo un acuerdo comercial el año pasado en respuesta a los drásticos aranceles de Trump.

Trump prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a los miembros de la UE, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Los líderes de la UE, por su parte, debatirán opciones en una cumbre de emergencia que se celebrará el jueves en Bruselas. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

o

Otra opción es el "instrumento anticoerción" (IAC), que no se ha utilizado nunca y podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales.

Temas relacionados:

Donald Trump

Groenlandia

Premio Nobel de la Paz

Amenazas

Aranceles

Unión Europea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Foto: Gobierno de EE. UU.
Caso Jeffrey Epstein

Gobierno de EE. UU. asegura que se ha revelado menos del 1% de los documentos del caso Epstein: aún quedan millones de archivos sensibles

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa este viernes tras reunirse con el presidente Donald Trump

Nicolás Maduro y Cilia Flores / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Foto: Gobierno de EE. UU.
Caso Jeffrey Epstein

Gobierno de EE. UU. asegura que se ha revelado menos del 1% de los documentos del caso Epstein: aún quedan millones de archivos sensibles

Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan que Argentina, Paraguay y Uruguay no tendrían cupo asegurado al Mundial de 2030 pese a ser anfitriones

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

El rapero estadounidense Snoop Dogg (EFE)
NFL

Así fue la presentación de Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo navideño de la NFL; tuvo invitados de lujo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre