El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

En medio del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se adelanta en Panamá, el premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, habló con La Noche de NTN 24 sobre los desafíos económicos que afrontan diversos países como Cuba y Venezuela, quienes durante décadas se han visto sometidos a instituciones extractivas, y cómo el papel de instituciones como la CAF puede influir de manera significativa en el desarrollo económico de la región.