Jueves, 29 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF
Programa: La Noche

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se adelanta en Panamá, el premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, habló con La Noche de NTN 24 sobre los desafíos económicos que afrontan diversos países como Cuba y Venezuela, quienes durante décadas se han visto sometidos a instituciones extractivas, y cómo el papel de instituciones como la CAF puede influir de manera significativa en el desarrollo económico de la región.

James Robinson, Permio Nobel de Economía 2024 - Foto: AFP
Foro Económico Internacional CAF

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y Claudia Gurisatti, directora de NTN24 - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

Presos políticos | Foto AFP
Presos políticos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Régimen de Venezuela - EFE
Regimen chavista

"El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se está comportando como si fuera el perrito de Donald Trump": Mario Díaz-Balart sobre situación en Venezuela tras captura de Maduro

Encargados del régimen venezolano - Foto: EFE
Casa Blanca

"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

Venezolanos en el exterior / FOTO: EFE
Venezolanos en el exterior

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Cometa | Foto Canva
Cometa

Cuenta regresiva para un cometa cercano a la Tierra que aparecerá solo en dos fechas y desaparecerá para siempre: cuándo pasa y cómo verlo

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Trump - Petro

Presidente Petro confirma fecha de reunión con Trump en la Casa Blanca y califica el encuentro como "determinante"

Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre