NTN24
Domingo, 15 de marzo de 2026
Domingo, 15 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump advierte que la OTAN enfrenta un futuro "muy malo" si sus aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump dijo este domingo que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo, bloqueado de facto por Irán en la guerra de Oriente Medio.

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

Asimismo, advirtió que su visita de Estado a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping del 31 de marzo al 2 de abril, podría posponerse si Pekín no presta ayuda a Estados Unidos para despejar el estrecho de Ormuz.

"Creo que China también debería prestar ayuda, porque importan el 90% de su petróleo a través del estrecho", declaró el presidente estadounidense.

Añadió que le gustaría recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre prevista para finales de mes. "Nos gustaría saberlo antes. Es mucho tiempo", de lo contrario, "podríamos posponer" su visita, recalcó, sin especificar por cuánto tiempo.

o

Trump invitó este sábado a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente.

"Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", dijo en Truth Social.

Horas antes, mandatario norteamericano había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho.

Por esta razón, dijo Trump, espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona".

La importancia del estrecho de Ormuz es invaluable, por allí normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo, pero en su punto más angosto tiene apenas 54 kilómetros de ancho.

Ante esto, Trump fue cuestionado sobre cuándo la Marina estadounidense a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Temas relacionados:

Donald Trump

OTAN

estrecho de Ormuz

China

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono identifica a los seis militares de EE. UU. muertos en accidente de avión en Irak

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

Congreso mexicano rechaza reforma electoral de Sheinbaum mientras presidente anuncia plan B

María Corina Machado - AFP
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques a la isla iraní de Kharg
Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Más de Política

Ver más
Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Donald Trump - AFP
Discurso del Estado de la Unión

EN VIVO Y EN ESPAÑOL: Donald Trump da su primer Discurso del Estado de la Unión de su segunda administración

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Pibe Valderrama (EFE)
Carlos Valderrama

El 'Pibe' Valderrama se lanza contra Jhon Jáder Durán sobre su ausencia en la selección Colombia: "El que pelea con el grupo se saca solo"

Turismo | Foto Canva
América

Este país de Latinoamérica lidera el crecimiento turístico en la región en los últimos seis años

Bola de fuego | Foto ESA /ALLYSKY7
Fenómeno

La NASA confirmo que este miércoles una extraña “bola de fuego” atravesó los cielos y brilló más que el planeta Venus: así se vio

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Greg Abbott, gobernador de Texas - Foto: AFP
Texas

Gobernador de Texas anunció que desplegó tropas para proteger la frontera de la “violencia de los carteles”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre