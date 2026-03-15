Trump advierte que la OTAN enfrenta un futuro "muy malo" si sus aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo este domingo que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo, bloqueado de facto por Irán en la guerra de Oriente Medio.

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

Asimismo, advirtió que su visita de Estado a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping del 31 de marzo al 2 de abril, podría posponerse si Pekín no presta ayuda a Estados Unidos para despejar el estrecho de Ormuz.

"Creo que China también debería prestar ayuda, porque importan el 90% de su petróleo a través del estrecho", declaró el presidente estadounidense.

Añadió que le gustaría recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre prevista para finales de mes. "Nos gustaría saberlo antes. Es mucho tiempo", de lo contrario, "podríamos posponer" su visita, recalcó, sin especificar por cuánto tiempo.

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Trump invitó este sábado a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente.

"Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", dijo en Truth Social.

Horas antes, mandatario norteamericano había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho.

Por esta razón, dijo Trump, espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona".

La importancia del estrecho de Ormuz es invaluable, por allí normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo, pero en su punto más angosto tiene apenas 54 kilómetros de ancho.

Ante esto, Trump fue cuestionado sobre cuándo la Marina estadounidense a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz.