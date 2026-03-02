Experta analiza la magnitud del riesgo de tragedia nuclear en Irán: "Una situación total de vulnerabilidad frente a lo desconocido"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, confirmó desde Viena que su agencia no ha detectado afectaciones significativas a las estructuras nucleares de Irán tras las recientes operaciones militares en la región.

El funcionario indicó que mantiene contacto con las autoridades iraníes y llamó a retomar espacios diplomáticos para la negociación sobre el programa nuclear.

"No hemos observado actividad militar importante contra las instalaciones nucleares. Hemos estado analizando diferentes imágenes satelitales. Puede que haya algo, pero no significativo ni comparable en absoluto con lo que vimos la última vez", declaró Grossi en conferencia de prensa.

Al respecto, Adriana Cristina Serquis, física y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, abordó los temores sobre posibles consecuencias radiológicas.

Según la experta, se trataría de "una situación total de vulnerabilidad frente a lo desconocido", considerando que “el plan armamentístico nuclear de Irán nunca ha sido declarado oficialmente”, aunque el país firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear.

"Muchas veces la tecnología de uranio enriquecido se reconoce como algo estratégico", explicó la física, refiriéndose a las instalaciones atacadas en operaciones anteriores.

Respecto a los riesgos radiológicos, la especialista argentina descartó escenarios catastróficos inmediatos.

"Debería haber una cantidad enorme de uranio enriquecido para que la radiación pueda llegar a estar tan peligrosa como para provocar evacuaciones masivas", dijo.

Según Serquis, el uranio natural sin reacción nuclear "no es más peligroso que el de una banana", enfatizando que el riesgo radiológico significativo requeriría exposición del núcleo de un reactor en funcionamiento.