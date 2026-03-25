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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Miguel Uribe Turbay

El criminal Iván Márquez, por quien ofrecen más de un millón de dólares por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, permanece en el estado Amazonas, Venezuela

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Fuentes aseguraron al programa La Noche que Iván Márquez vive en esta región venezolana rodeado y custodiado de noche y de día por un anillo de seguridad conformado por unos 100 terroristas.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ordenó la captura de Iván Márquez, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de más de un millón de dólares por información que conduzca al esclarecimiento del crimen.

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Y a propósito de esta noticia, según fuentes de inteligencia citadas por el programa La Noche de NTN24, Márquez permanece en el estado Amazonas venezolano, protegido por el régimen, específicamente frente a Puerto Carreño, en la frontera con Colombia.

El jefe criminal vive en esta región venezolana rodeado y custodiado de noche y de día por un anillo de seguridad conformado por unos 100 terroristas.

Investigadores que han seguido sus movimientos aseguran que previamente vivió en una zona de invasión de Caracas junto a una familiar para evitar sospechas. Sin embargo, desde 2026, testigos lo han visto con frecuencia en este estado venezolano.

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, expresó su confianza en que se hará justicia: "Sabemos que esas órdenes (del asesinato de Miguel) no solamente vienen de la Segunda Marquetalia, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano, la plata y el dinero que fue entregado para organizar toda la estructura criminal en Colombia, específicamente en Bogotá, sale de Venezuela".

La familiar también manifestó su expectativa respecto al gobierno colombiano: "Claramente Gustavo Petro en este momento ha guardado silencio. Sabemos que Gustavo Petro es socio y aliado de Maduro", indicó, al tiempo que exigió: "Ahora al presidente Petro que tenga algo de responsabilidad y de cordura frente a los colombianos y por lo menos haga un pronunciamiento, una exigencia para que Venezuela entregue a este criminal".

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La orden de captura incluye a otros seis cabecillas de la organización. Entre ellos destaca José Manuel Sierra Sabogal, alias 'El Zarco Aldinever', considerado la mano derecha de Márquez y quien habría determinado el crimen por orden directa de este jefe guerrillero.

Este individuo tenía el estatus de negociador de paz, designado por el presidente Petro para participar en las conversaciones de la denominada "paz total" con la Segunda Marquetalia.

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