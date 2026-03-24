Fiscalía ordena arresto de siete cabecillas de la Segunda Marquetalia tras confesión clave sobre crimen de Miguel Uribe Turbay

Este martes trascendió que la Fiscalía General de la Nación (Colombia) expidió órdenes de captura contra integrantes de la Segunda Marquetalia por su presunta responsabilidad en la planeación del magnicidio del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

VEA TAMBIÉN Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos o

Según el reporte, la decisión se sustenta en la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', quien aseguró que esa estructura armada ordenó el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá.

De acuerdo con su testimonio, el grupo habría ofrecido $1.000 millones para ejecutar el crimen y otros $600 millones destinados, presuntamente, a sobornos dentro del sistema judicial.

Las capturas solicitadas incluyen a alias Iván Márquez, Jhon 40, Zarco Aldinever, Rusbel Orumba, Enrique Marulanda, Gonzalo y Yako, señalado como enlace clave para contactar a Pérez Marroquín y coordinar con la banda sicarial.

VEA TAMBIÉN Declararon culpable a ciudadano de nacionalidad libanesa y siria que suministraba armas al ELN a cambio de cocaína o

A su vez, las autoridades anunciaron recompensas por información que permita ubicar a los cabecillas.

El pasado viernes 20 de marzo, la juez primera penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Simón Pérez Marroquín, mejor conocido dentro del proceso como alias ‘El Viejo', a 22 años y cuatro meses de prisión por su participación en el magnicidio de Uribe Turbay.

En medio de la judicialización de este individuo, quien es considerado uno de los intermediarios entre los determinadores intelectuales y entre los actores materiales de este hecho impactante que sacudió al país, la togada avaló la negociación judicial alcanzada entre Pérez Marroquín y la Fiscalía.

Ante el ente investigador, ‘El Viejo’ asumió su responsabilidad en los delitos de “homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, usos de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

VEA TAMBIÉN Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo o

De igual manera, la mencionada instancia determinó dentro de la investigación que ‘El Viejo’ fue contactado para planear el atentado en contra del senador, y que posteriormente contactó a Elder José Arteaga Hernández, alias el ‘Costeño’, quien habría sido el encargado de realizar la logística de la ejecución del crimen.