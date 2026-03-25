"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay asesinado en Colombia, ha reiterado sus señalamientos contra el presidente Gustavo Petro por crear un ambiente de hostilidad que, según afirma, propició el magnicidio de su hijo.

En entrevista con NTN24, Uribe Londoño precisó el alcance de sus acusaciones contra el mandatario colombiano.

"Petro hostigaba a Miguel con su violencia verbal. Él tiene un instrumento con el que hoy hace su violencia, que es su teléfono", declaró Uribe Londoño, quien documentó 33 trinos del presidente contra su hijo.

Según detalló, treinta minutos antes del asesinato, Petro publicó un mensaje que decía "se irán", refiriéndose a senadores opositores. Días antes, el mandatario habría escrito que "el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer".

Uribe Londoño aclaró que no señala a Petro como partícipe directo del crimen, sino como responsable político por hostigamiento. "En ningún momento se puede decir que él haya sido partícipe del crimen”, afirmó.

Ante ello, señaló a "un grupo criminal que está en Colombia y que está enquistado en la administración pública colombiana", el cual habría contado con la complicidad de la Segunda Marquetalia, organización liderada por Iván Márquez. Identificó específicamente a alias Yaco como una pieza clave en la investigación.

El padre del candidato fallecido solicitó ayuda internacional para la captura del presunto responsable. "Le pido al presidente Trump y al secretario Marco Rubio que nos ayuden a encontrar a Yako, si está en Venezuela", declaró, reconociendo que las agencias norteamericanas "han ayudado mucho a la fiscalía" en la investigación.

Uribe Londoño también señaló al régimen de Nicolás Maduro como facilitador del crimen. "La plata la pusieron en Venezuela. ¿Y quién la puso en Venezuela? La tenía el gobierno, alguien vinculado al régimen del narcodictador y terrorista Maduro", afirmó.

Asimismo, responsabilizó además a la política de "paz total" del presidente Petro, que según él permite que grupos criminales "sigan delinquiendo".

"Señor Petro, aproveche sus últimos cinco meses para acabar esa paz total hoy. Hágale ser bien a Colombia. Todas estas muertes que hemos puesto, todas las víctimas que somos nosotros, hemos sido víctimas de la paz total de Petro", reiteró.