Emisora británica desata confusión tras anunciar por error la muerte del rey Carlos III

Una antigua emisora de radio británica pidió disculpas este miércoles "por cualquier angustia causada" tras anunciar accidentalmente la muerte del rey Carlos III.

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El anuncio erróneo se hizo el martes por la tarde debido a un fallo informático en su estudio principal en Maldon, en el este de Essex, según informó Radio Caroline en una publicación en redes sociales.

El error había desencadenado el llamado procedimiento de muerte de un monarca "que todas las emisoras del Reino Unido mantienen listas esperando no requerir", escribió el director de la emisora, Peter Moore.

"Radio Caroline entonces guardó silencio como sería necesario, lo que nos alertó para restaurar la programación y emitir una disculpa en antena", dijo en una publicación de Facebook.

"Caroline se ha complacido en transmitir el mensaje navideño de Su Majestad la Reina y ahora del Rey, y esperamos hacerlo durante muchos años más", dijo, refiriéndose al mensaje tradicional del monarca para el día de Navidad a la nación.

"Pedimos disculpas a SM (su majestad) el rey y a nuestros oyentes por cualquier angustia causada", añadió Moore.

El percance del martes ocurrió cuando Carlos y la reina Camilla estaban en Irlanda del Norte, donde se unieron a una actuación con un grupo de folk irlandés.

La publicación no especificaba cuánto tiempo pasó antes de que se descubriera el error, pero la agencia de noticias nacional Press Association informó que el miércoles por la tarde, la reproducción de la emisión del martes entre 13:58 y 17:00 no estaba disponible en la página web de la emisora.

Establecida en 1964 para desafiar el monopolio de la BBC en la radiodifusión, Radio Caroline operaba anteriormente desde barcos frente a la costa inglesa.

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Tras la legislación de 1967 que obligó a muchos radiodifusores a cerrar, continuó de forma intermitente antes de finalizar las emisiones offshore en 1990.

Caroline y otras emisoras similares inspiraron la comedia de 2009 como "The Boat that Rocked", protagonizada por Bill Nighy y Philip Seymour Hoffman, sobre un grupo de DJs excéntricos que viven y trabajan juntos en el mar.