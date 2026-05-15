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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Claudia Sheinbaum

Presidente Sheinbaum mantuvo una llamada telefónica con Trump "cordial y excelente": los temas que abordaron

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos: EFE
Este nuevo diálogo se da en momentos en que Washington acusa a una decena de políticos del oficialismo de nexos con el narcotráfico y en el marco de la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, habló este viernes por teléfono con su par norteamericano, Donald Trump, sobre asuntos de seguridad y comercio, informó la misma mandataria.

Este nuevo diálogo se da en momentos en que Washington acusa a una decena de políticos del oficialismo de nexos con el narcotráfico y en el marco de la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en el que también participa Canadá.

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", escribió Sheinbaum en un mensaje en la red social X.

La mandataria detalló que acordaron seguir mantener nuevas conversaciones vía telefónica y que en próxima fecha funcionarios norteamericanos visitarán México.

Las relaciones entre ambos países han estado tensas luego que a finales de abril una corte de Nueva York acusara a una decena de políticos oficialistas por presuntos nexos con el narcotráfico.

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Estados Unidos pidió la captura con fines de extradición de los imputados, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (noroeste) y quien el 2 mayo se separó temporalmente del cargo.

Esta es la primera vez que un político en funciones es acusado de narcotráfico por Estados Unidos. También son señalados un senador y un alcalde, quien también se separó del cargo.

La fiscalía general mexicana analiza la solicitud de extradición, mientras que la presidente Sheinbaum ha pedido que Estados Unidos fundamente sus acusaciones.

"Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos", dijo Sheinbaum la semana pasada.

El pasado martes, la cancillería informó que siguen a la espera de que Washington responda a una nota diplomática en la que el gobierno mexicano solicitó esas pruebas.

Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado las acusaciones de presuntos vínculos con el poderoso cártel de Sinaloa.

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