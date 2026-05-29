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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Taylor Swift

Esta fue la condena que recibió hombre que planeó ataque durante concierto de reconocida cantante norteamericana

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de una persona esposada - Canva
Fotografía de una persona esposada - Canva
Los tres conciertos en Viena de la gira "Eras Tour" de la megaestrella norteamericana fueron cancelados en 2024 después de que las autoridades advirtieran sobre un complot.

Un tribunal austríaco condenó el jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que se declaró culpable de planear un atentado yihadista finalmente frustrado contra un concierto de Taylor Swift.

Tras varias horas de deliberaciones, el jurado declaró al austríaco Beran A. culpable de todos los cargos, incluidos delitos de terrorismo.

Los tres conciertos en Viena de la gira "Eras Tour" de la megaestrella norteamericana fueron cancelados en el verano boreal de 2024 después de que las autoridades advirtieran sobre el complot.

Acusado de planear el ataque y de formar una célula del Estado Islámico, Beran A. comenzó a ser juzgado el mes pasado por delitos de terrorismo y otros cargos en un tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena.

El acusado, arrestado el día anterior al concierto previsto y que permanece detenido desde entonces, se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato.

Mientras escuchaba el veredicto, Beran A. miró repetidas veces hacia la sala del tribunal, con una pierna y las manos temblando.
Beran A. enfrentaba hasta 20 años de prisión.

Otro joven de 21 años, Arda K., que fue juzgado junto con Beran A., fue condenado a 12 años de cárcel. Las sentencias aún pueden ser apeladas.

En sus alegatos finales, ambos acusados pidieron disculpas.

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"Solo quiero decir que lo siento", declaró Beran A. al tribunal.

En su testimonio del mes pasado, dijo que había llegado a convencerse de que "tenía que hacer la yihad", o "guerra santa", pero que "tenía miedo de morir".

Le dijo al tribunal que eligió como objetivo el estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift. Detalló cómo recibió instrucciones e intentó, sin lograrlo, fabricar una bomba. También pidió consejo sobre qué armas elegir en varios grupos de chat y a un alto miembro del EI.

A los dos jóvenes se suma un tercer austríaco, Hasan E., encarcelado en Arabia Saudita.

Fueron acusados de formar una "célula terrorista del EI altamente peligrosa", que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre del Estado Islámico, según la fiscalía.

Al compartir propaganda del Estado Islámico a través de varios servicios de mensajería y cometer otros delitos, Beran A. participó y "se alineó abiertamente" con el EI, añadieron los fiscales.

También se le acusa de haber participado en la planificación de otros atentados en el extranjero, incluyendo incitar a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024.

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