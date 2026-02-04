NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Estados Unidos

El Departamento de Defensa de EE. UU. firma cinco contratos para aumentar la producción de misiles de guerra

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeronaves | Foto Department of War
Con un repunte de las tensiones geopolíticas en el mundo en los últimos años, se ha disparado la cartera de pedidos de la industria armamentística estadounidense.

La empresa armamentística Raytheon, filial del grupo estadounidense de aeronáutica y defensa RTX, anunció este miércoles cinco contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos destinados a aumentar su producción de misiles.

En un comunicado, Raytheon explicó que el objetivo de los contratos con el Gobierno estadounidense es "aumentar significativamente las capacidades de producción y ritmos de entrega" de varias municiones, cuya demanda "sigue creciendo" a nivel mundial.

Los contratos incluyen variantes del misil de crucero Tomahawk lanzado desde buques y submarinos para ataques terrestres y marítimos; el misil aire-aire AMRAAM de medio alcance con guía por radar; y los interceptores SM-3 IB, SM-3 II y SM-6.

La duración de los contratos es de siete años, sin embargo, no se especificó el monto de los contratos.

Su propósito a largo plazo es duplicar e incluso cuadriplicar las municiones, se espera que cada año, la producción de los Tomahwak supere el millón de unidades. Los ARMRAAN deberán alcanzar "al menos 1.900" unidades, y los SM-6 ir más allá de 600 ejemplares.

En el comunicado, no se dan cifras específicas de aumento para los otros dos interceptores. Estas armas saldrán de fábricas en Tucson (Arizona), Huntsville (Alabama) y Andover (Massachusetts).

Armas que entraron en el contrato

El Tomahawk, con un alcance de 1.600 km, es "normalmente la primera opción utilizada por las fuerzas estadounidenses para atacar fuerzas hostiles en cualquier lugar del mundo", señala la compañía.

Seguido por el AMRAAM, por su parte, es el "más desplegado del mundo" y su producción ya casi se ha duplicado en 2025 respecto a 2024.

Asimismo, fuentes señalaron que durante el tercer trimestre de 2025, Raytheon cerró un contrato por misiles AMRAAM por un monto de 2.100 millones de dólares, el mayor en los treinta años de existencia del programa.

Su competidora, Lockheed Martin, anunció el 29 de enero un acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense para cuadruplicar la producción del THAAD, un sistema antimisiles de gran altitud considerado uno de los más perfectos del mundo. El objetivo es pasar de alrededor de 600 al año a 2.000 en siete años.

Finalmente, este sistema compuesto por lanzadores montados sobre camiones está destinado a interceptar ojivas en fase terminal en la atmósfera a gran altitud.

