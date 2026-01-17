“El mundo bailará”: así es el tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal

Bad Bunny inicia con pie derecho el 2026 al convertirse en el primer artista masculino de origen latino en encabezar el icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en su edición 2026.

Luego del aplaudido espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez en la edición de 2020, la música latina se toma una vez más el famoso escenario, esta vez con el aclamado artista puertorriqueño como el gran anfitrión del medio tiempo.

Todo parece indicar que su presentación será a lo grande, dado que el ‘Conejo Malo’ publicó un tráiler en el que da un vistazo del estilo musical y tono que manejará en el escenario.

En el video se puede observar al cantante en un escenario adornado con un árbol de hojas rojas. Bad Bunny toma su celular y le sube el volumen a una de sus canciones, 'Un baile inolvidable'.

Pronto, personas de distintas etnias y nacionalidades bailan con él al ritmo de la salsa, mientras la cámara muestra distintos planos con Bad Bunny gozando de la rumba.

“El 8 de febrero, el mundo bailará”, recita la frase con la que cierra el video, el cual promete que Bad Bunny ofrecería un espectáculo con una exploración de ritmos latinos.

Luego de este anuncio, las expectativas en torno a la presentación de Bad Bunny están por lo alto a pesar de algunas críticas negativas que ha recibido el artista en torno a su elección como estrella del Super Bowl, incluyendo una del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, mencionó el mandatario semanas atrás.

Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados en el mundo, y sus canciones suelen estar en el top de los más popular en varios países del mundo.