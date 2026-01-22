NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El fundador del medio Armando.info recordó que fue Nicolás Maduro y Cilia Flores los que le abrieron a Saab la puerta de poderosos negocios.

Roberto Deniz, fundador del medio Armando.info, analizó la situación en la que se encuentra Álex Saab tras la captura de Nicolás Maduro en medio de los operativos de Estados Unidos hechos en Venezuela el pasado 3 de enero.

o

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena. Y esto es así. Decir Álex Saab es decir Nicolás Maduro. Todo el poder que este señor acumuló en Venezuela fue por decisión exclusiva de Nicolás Maduro", expresó en entrevista para La Tarde de NTN24.

Deniz describió cómo Delcy sacó a Saab tan pronto tuvo el poder en Venezuela de cargos claves en la estructura del régimen.

También recordó que fue Nicolás Maduro y Cilia Flores los que le abrieron a Saab la puerta de poderosos negocios.

“Es algo que tristemente no se ha investigado en Venezuela, porque obviamente el fiscal está al servicio del sistema político”, consideró.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Álex Saab

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Fotos de referencia
Régimen venezolano

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fotos de referencia
Régimen venezolano

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Edmundo González y su esposa Mercedes López de González - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González comparte desoladora declaración en la que su esposa habla de su yerno Rafael Tudares: "Es simplemente por maldad"

Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

Soldados muertos en Ecuador - AFP
Captura

Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Íconos de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA)-Foto: EFE
Ponte al Día

¿Las herramientas de inteligencia artificial son confiables para realizar consultas de temas migratorios? Experto responde

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre