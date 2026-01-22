"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Roberto Deniz, fundador del medio Armando.info, analizó la situación en la que se encuentra Álex Saab tras la captura de Nicolás Maduro en medio de los operativos de Estados Unidos hechos en Venezuela el pasado 3 de enero.

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena. Y esto es así. Decir Álex Saab es decir Nicolás Maduro. Todo el poder que este señor acumuló en Venezuela fue por decisión exclusiva de Nicolás Maduro", expresó en entrevista para La Tarde de NTN24.

Deniz describió cómo Delcy sacó a Saab tan pronto tuvo el poder en Venezuela de cargos claves en la estructura del régimen.

También recordó que fue Nicolás Maduro y Cilia Flores los que le abrieron a Saab la puerta de poderosos negocios.

“Es algo que tristemente no se ha investigado en Venezuela, porque obviamente el fiscal está al servicio del sistema político”, consideró.