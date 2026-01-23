NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
La autoridad meteorológica reportó que las temperaturas gélidas y la sensación térmica peligrosa se extenderán desde el centro-norte de Estados Unidos hasta las Llanuras del Sur, el Valle de Mississippi y el Medio Oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó sobre “una importante tormenta invernal” que traerá fuertes nevadas y hielo, y extenderá sus “temperaturas peligrosamente frías” por el este del país durante este fin de semana.

Según la entidad, la tormenta invernal de larga duración traerá fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada generalizada desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra, desde este viernes hasta el lunes.

o

“Es probable que se produzcan interrupciones generalizadas de los viajes, cortes de electricidad prolongados y grandes daños a los árboles”, puntualizó el Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que las temperaturas gélidas, los vientos racheados y la sensación térmica peligrosa se extenderán desde el centro-norte de Estados Unidos hasta las Llanuras del Sur, el Valle de Mississippi y el Medio Oeste.

En la cuenta oficial X del Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional se dijo que más de 170 millones de estadounidenses “se encuentran bajo los riesgos invernales asociados con la inminente gran tormenta invernal”.

Las autoridades del país recomiendan “quedarse en casa y mantenerse alejado de las carreteras mientras se acerca el clima peligroso”. Aunque insta a los que tienen que viajar a “asegúrese de que el vehículo esté empacado y con todo listo para partir”.

o

Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que se espera que esta sea “una tormenta invernal inusualmente grande y severa”.

“Se pronostica aire peligrosamente frío para más de la mitad de la población estadounidense durante el fin de semana y principios de la próxima semana. La combinación de importantes acumulaciones de nieve y hielo con el frío extremo podría provocar cortes de electricidad y carreteras congeladas que se prolonguen más de lo habitual después de una típica tormenta invernal, señaló.

