NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

febrero 2, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
A pesar de los sacrificios y las circunstancias a las que se tuvo que enfrentar, Leidy jamás se dio por vencida y hoy en día brilla en el mundo del atletismo.

Bien dicen que Bogotá es la ciudad de las oportunidades para cientos de personas de otras regiones de Colombia y efectivamente es así. Un claro ejemplo de ello es la hoy deportista profesional, Leidy Romero, quien arribó a la capital del país para hacer una carrera profesional y terminó enamorándose del atletismo, deporte con el que en la actualidad representa a Cundinamarca.

Romero, cuenta a José Fernando Neira en Deportistas de lujo, que arribó a la capital colombiana con la idea de estudiar Agronomía en la Universidad Nacional y de paso ayudar a una de sus hermanas a cuidar a uno de sus sobrinos.

Así transcurrió su vida durante los primeros meses; posteriormente, su hermana decidió regresarse a Santander y, a pesar de que se quedaba sola, continuó con su idea de permanecer en Bogotá y superarse en todos los aspectos.

En medio de ese camino, a los 19 años conoció una persona que poco a poco la indujo en el deporte y posteriormente la acercó a la Liga de Atletismo de Bogotá.

“Me hicieron un chequeo en 1500 metros planos, hice 05:05; en esa época llevaba solo dos meses de haber iniciado, entonces me dijo el entrenador: ‘Tienes con qué y si quieres vamos a entrar'”, expresó Leidy Romero tras su primer acercamiento al deporte profesional.

A partir de ese momento, comenzó a hacer muchos sacrificios para hacer sus sueños realidad, trabajar y estudiar a la vez bajo la mentalidad de que “no me voy a dejar vencer, no me voy a rendir”. Aunque no terminó su carrera de agronomía, sí vio frutos en el deporte cuando ganó “la carrera de la mujer”, pues esto le permitió tener un patrocinador e impulsar su carrera.

La atleta santandereana se visualizó ser campeona nacional y lo logró en el año 2021, un hecho que llenó de orgullo, especialmente a su padre, con quien en aquel momento mantenía diferencias, pero al final terminó expresándole lo orgulloso que se sentía de ella.

“El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir a pesar de las adversidades y que nada es imposible cuando lo sueñas con el corazón; hay que hacer las cosas con amor”, expresó Leidy Romero.

Leidy, quien se ha caracterizado por ser una mujer resiliente hoy en día, estudia licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte; tiene muy claros sus objetivos: seguir trabajando para hacerse un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

